Дорога в школу: Атырауские полицейские помогают детям

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «Дорога в школу» атырауские полицейские помогают многодетным семьям и детям с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Есть у сотрудников полиции хорошая традиция - каждый новый учебный год стражи порядка дарят портфели со школьными принадлежностями детям из многодетных семей, а также детям с особенными потребностями, обучающимся на дому. И в преддверии Дня знаний начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев на очередном селекторном совещании напомнило о том, что их помощи ждут десятки нуждающихся семей. Перед новым учебным годом сотрудники Управления Криминальной полиции Департамента собрали школьные принадлежности со всем необходимым и совместно с создателем группы «АЙНАЛАҢДЫ АЯЛА» Светлана Ли развезли их детям.

Амиру Мохначеву 10 лет, диагноз ДЦП не позволяет ему ходить в школу, но он старается не отставать от сверстников и учится на дому. Айша Акылбеккызы по состоянию здоровья тоже, к сожалению, не может посещать учебное заведение. Но полицейские постарались, чтобы для них, и других детей, которых они посетили сегодня с подарками, 1 сентября стал особенным днем.

А сотрудники городского управления полиции побывали в семье Акпенде Мусаевой, которая воспитывает восьмерых детей, шесть из которых учащиеся; в семье Данагул Ешимбетовой, которая воспитывает пятерых детей, двое из которых школьники; у Алмагул Утегеновой и Жанылсын Насеновой, у которых по четверо детей, в том числе по одному школьнику.

Школьники с удовольствием разглядывали свои новые рюкзаки, с детской непосредственностью вынимали альбомы и фломастеры, вдыхали особый аромат канцелярских принадлежностей и радостно благодарили полицейских. Кто знает, возможно, для кого-то из детей эти приятные воспоминания в дальнейшем послужат стимулом пойти на работу в полицию.

Подобная работа ведется и в районных отделах полиции.