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вчера 21:50
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Дорога в школу: 7000 особенных детей получили сертификаты в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 7000 атырауских детей с особыми потребностями получили сертификаты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В преддверии Дня знаний в областном акимате под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова состоялся благотворительный марафон «Айналайын». Он был приурочен к 30-летию Независимости РК.
В мероприятии приняли участие ученики инклюзивных классов городской средней школы имени Г. Муратбаева, их учителя и мамы, представители НПО.
«Для детей с особыми образовательными потребностями создаются все необходимые условия для обучения. Сейчас большое внимание уделяется инклюзивному образованию. В связи с этим в Атырауской области работают специальные консультационные, коррекционные кабинеты, при школах-интернатах открылись реабилитационные центры, а в обычных школах открываются инклюзивные классы в новом формате. Чтобы оказать особенным детям психологическую, медицинскую, педагогическую консультации, в Атырау планируется строительство специального центра», - сообщил аким области, поздравив ребят с наступающим новым учебным годом.
Глава региона в торжественной обстановке всем детям вручил ранцы и сертификаты в торговые центры для покупки школьной формы и канцтоваров. Подобные сертификаты по области получили более 7000 детей. Свыше 3000 из них проживают в городе.
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