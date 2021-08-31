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Дорога в школу: 7000 особенных детей получили сертификаты в Атырауской области

31 Августа 2021 22:48
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Дорога в школу: 7000 особенных детей получили сертификаты в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 7000 атырауских детей с особыми потребностями получили сертификаты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В преддверии Дня знаний в областном акимате под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова состоялся благотворительный марафон «Айналайын». Он был приурочен к 30-летию Независимости РК.

В мероприятии приняли участие ученики инклюзивных классов городской средней школы имени Г. Муратбаева, их учителя и мамы, представители НПО.

«Для детей с особыми образовательными потребностями создаются все необходимые условия для обучения. Сейчас большое внимание уделяется инклюзивному образованию. В связи с этим в Атырауской области работают специальные консультационные, коррекционные кабинеты, при школах-интернатах открылись реабилитационные центры, а в обычных школах открываются инклюзивные классы в новом формате. Чтобы оказать особенным детям психологическую, медицинскую, педагогическую консультации, в Атырау планируется строительство специального центра», - сообщил аким области, поздравив ребят с наступающим новым учебным годом.

Глава региона в торжественной обстановке всем детям вручил ранцы и сертификаты в торговые центры для покупки школьной формы и канцтоваров. Подобные сертификаты по области получили более 7000 детей. Свыше 3000 из них проживают в городе.


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#Атырауская область   #Образование   #Социальная поддержка   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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