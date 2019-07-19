Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

«Дорога в школу»: 16 тысяч актюбинских детей обеспечат школьными принадлежностями

Автор:  
Самал Ендибаева
19 Июля 2019, 19:12
«Дорога в школу»: 16 тысяч актюбинских детей обеспечат школьными принадлежностями

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе акции «Дорога в школу» в Актюбинской области оказана помощь более 3 тыс. детей на общую сумму более 21 млн тенге. Об этом рассказали представители управления образования в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение 15 дней акции 3290 детей получили помощь на сумму 21 102 000 тенге. Как правило, это дети из малообеспеченных семей и дети, оставшиеся без попечения родителей. В частности, были подарены 273 школьные сумки с учебными принадлежностями, 228 школьных форм, 198 спортивных костюмов и 241 пара обуви. К 1 сентября мы планируем обеспечить 16 387 детей необходимыми школьными принадлежностями и одеждой», - говорит руководитель отдела управления образования Райхан Нурхожаева.

photo

Данная акция на высоком уровне стартовала в Шалкарском, Темирском, Мугалжарском, Хромтауском, Кобдинском районах и городе Актобе.

Среди спонсоров стоит особо отметить - АО «ТНК Казхром», АО «СНПС – Актобемунайгаз», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Сбербанк», АО «КазахОйлАктобе», АО «КазТрансОйл», АО «КазТрансГаз Аймак», Общественный фонд «Шанырак», Актюбинский филиал партии «Nur Otan».

Представители управления образования призвали актюбинцев присоединиться к акции, а также сообщать в госорганы информацию о детях, кто не посещает школу по телефону доверия 55 17 92.

Акция проходит во всех регионах нашей страны по 30 сентября.

Образование   Благотворительность   Социальная поддержка  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге