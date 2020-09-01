Дорога в школу: 1,5 тысячи семей получат помощь в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры Jas Otan Almaty доставят более 1,5 тысячи семьям помощь в рамках акции «Дорога в школу». Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил руководитель Алматинского городского молодежного крыла Jas Otan Мади Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более полутора тысяч алматинских семей получат планшеты, рюкзаки с канцелярскими товарами, веб-камеры и многое другое. Партийцы большую часть благотворительных денег потратили на закуп компьютерной техники для учеников. Бесконтактную доставку помощи обеспечивают алматинские жасотановцы, соблюдая все меры предосторожности», - отметил Мади Ахметов.

Кроме того, для реализации акции в рамках проекта «Волонтерский корпус» прошли обучение и подготовку более 50 волонтеров МК Jas Otan. Алматинские жасотановцы совместно с управлением образования до 15 сентября будут помогать доставлять планшеты и ноутбуки для детей из нуждающихся семей.