Дорога с богатым прошлым в светлое будущее

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» публикует конкурсную работу на тему: «Моя история о траектории взаимовыгодного роста и процветания». Подробности о конкурсе можно узнать по этой ссылке.

Все, что касается взаимоотношений между Казахстаном и Китаем, мне близко по духу и всегда интересно. В Поднебесной я проучилась четыре года и получила свое первое высшее образование. Из студенческого Сианя с дипломом инженера вернулась домой в родной город Шымкент и стала активно искать работу, связанную с двусторонними отношениями между РК и КНР.

За время, проведенное в Поднебесной, успела выучить язык, проникнуться духом страны, впитать в себя ее культуру и познать менталитет. О нашем Президенте Нурсултане Назарбаеве местное население всегда говорит с теплотой и горячо поддерживает дружбу со страной-соседкой. Потому что с каждым годом мы все больше и больше узнаем друг о друге, разрабатываем совместные проекты, совершенствуем существующие программы по обмену опытом, взаимно инвестируем, дружим и укрепляем экономические связи.

Один из хороших примеров - Кантонская выставка, куда съезжается много казахстанцев для поиска нужных товаров и услуг, чтобы укрепить бизнес в своей стране. У страны мандаринов и пагод - одна из крупнейших экономик мира. Она не стоит на месте и продолжает динамично развиваться, выстраивая с Казахстаном отношения как с верным и сильным союзником.

Для Казахстана знаковой стала инициатива Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина по возрождению легендарного Шелкового пути как новой модели сотрудничества между нашими странами. Китай продвигает проект Нового Шёлкового пути (НШП) как налаживание транспортного маршрута между Востоком и Западом, в первую очередь, Центральной и Средней Азией. Китайцы называют эту концепцию «Один пояс - один путь».

Казахстан обладает исторически выгодным географическим положением. Через нашу территорию проходят сухопутные пути между Западом и Востоком, что не раз подмечалось китайской стороной. Поэтому эффективное использование геополитического потенциала Республики Казахстан лишь очередной раз докажет, что наши земли - одни из важнейших звеньев трансконтинентального моста Европа - Азия.

В 1993 году на Генеральной Ассамблее ООН было принято решение о возрождении Великого Шелкового пути. С давних времен он оказывал сильное влияние на культурное устройство стран, через которые проходил, их экономику и даже политику.

Исторический Шелковый путь начинался в древней столице Китая - городе Чанан (современный Сиань), далее путь шел через земли наших предков. С тех самых пор связь между нашими государствами только крепла. Первое, что приходит на ум, когда думаешь о Шелковом пути, песчаные дюны и караваны верблюдов, которые переходят пустыню, навьюченные тяжелой поклажей. Две тысячи лет назад это был не мираж, а реальность. Но в XXI веке для возрождения исторической значимости необходим современный маршрут.

Новый Великий Шелковый путь - это своего рода транснациональная торговая магистраль. И самым важным этапом ее развития являются современные транспортно-коммуникационные связи. А именно - качественная трасса.

В рамках возрождения НШП одним из таких проектов стал международный транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай. 2787 километров - протяженность коридора по территории РК, 495 из которых проходит через наш южный регион. Современная трасса с богатым прошлым поможет вновь развить стабильные экономические связи между Казахстаном и Китаем, активизировать общие валютные потоки. Ее строительство началось в 2008 году. Участок Китай-Республика Казахстан уже функционирует. Полное завершение работ на территории Казахстана ожидается в 2019 году. Гарантированный срок службы такой дорожной сети без капитального ремонта для нашего края с резко континентальным климатом 25 лет! Такая цифра говорит о стабильности и большой работе, проделанной обеими сторонами во имя общей цели.

Судьба и мне подарила шанс реализовать свои знания и принять участие в этом масштабном проекте. Полтора года я проработала совместно с китайцами на цементном заводе, продукция которого использовалась в качестве строительного материала для современной четырехполосной трассы.

В результате тандема двух стран для строительства автомагистрали рабочими местами было обеспечено более сотни тысяч человек. Только в Казахстане работы велись на территории пяти областей (Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской). Люди применяли новые технологии, новые материалы и новые методы в процессе строительства. Проект финансировали республиканский бюджет и частные инвестиции.

Казахстану удалось убедить зарубежных инвесторов в успехе проекта «Западная Европа - Западный Китай» в целях возрождения НШП и получить внешние займы от международных банков. В настоящее время сроки поставки грузов из КНР в Казахстан сократились в несколько раз. При осуществлении перевозки автомобильным транспортом время доставки груза из центральных провинций Китая составит не более 10 дней. Наладится товарообмен, появятся новые рынки для сбыта китайских товаров.

Помимо усиления транзитного потенциала развитие получат малый и средний бизнес нашего региона, сервисная индустрия, туризм и другие сектора экономики. Вдоль магистрали уже идет активное строительство объектов придорожного сервиса. Будут возводиться логистические центры, «вырастут» автозаправочные станции, рестораны и гостиницы. С улучшением торговли и качества услуг развитие получит промышленность обеих стран. У местных жителей появится возможность реализовывать свою сельхозпродукцию.

После завершения строительства грузооборот из Китая в Казахстан через Хоргос увеличится до 3,5 млн тонн в год. Помимо повышения товарооборота увеличится и поток перемещения людей. Отдельным и, пожалуй, самым важным критерием современной магистрали будет сокращение количества ДТП. Ведь на такой дороге и вода в стакане не расплескается (проверено лично мной).

Хорошей новостью для южного региона стало возобновление после годового перерыва строительства первого в нашей стране тоннеля на перевале Шокпакбаба. Это последний, не считая приграничного хоргосского отрезка, разрыв линии автомобильного сообщения по новой трассе. Сейчас работы ведутся в соответствии с графиком. Полное окончание работ на перевале транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай - весна 2019 года.

И очень приятно осознавать, что новая магистраль уже сегодня оказывает заметное влияние на судьбу моего родного Шымкента и всего нашего южного региона. 19 июня 2018 года по Указу Президента РК Н. Назарбаева Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую. Для развития региона уже начали разрабатываться множество планов и строительных проектов. А это значит, что новая область получит достаточно крупные инвестиции. Создание эко-городов, проекты «зеленой» экономики и многие другие задумки привлекут в регион зарубежных партнеров, в том числе из КНР.

В 2017 году в Туркестане при поддержке китайских инвесторов было начато строительство завода по переработке верблюжьего и кобыльего молока. Почти вся продукция отправится на экспорт в Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Европу. Большой потенциал нового города с современной дорогой и правильно организованные инвестиции на глазах превращают этот отрезок пути в активную связующую точку между Казахстаном и Поднебесной.

В итоге проект, известный как «Новый Шелковый путь», стал мощным импульсом к более продуктивному развитию отношений между Китаем и Республикой Казахстан, а также укреплению экономических и культурных связей между государствами. Строительство трансконтинентальной автомагистрали Западная Европа - Западный Китай - один из ярких примеров реального воплощения идеи Нового Шелкового пути. Такая дорога будет жить вечно и выполнит свое предназначение. Вдоль трассы будут расти новые города. Именно так видит это возрождение простой житель юга Казахстана. Мы узнаем о Китае больше, а Китай узнает больше о нас!

Юлия Лимаренко, город Шымкент