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    13:37, 24 Март 2022 | GMT +6

    Дорога Нур-Султан - Темиртау закрыта из-за ухудшения погоды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий закрывается автодорога Нур-Султан - Темиртау. Об этом сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    «С 12.30 в связи с ухудшением погодных условий закрыто автомобильное движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы 1291 – 1425 км, на участке Нур-Султан – Темиртау», - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о закрытии дороги Нур-Султан - граница Павлодарской области.


    Теги:
    Дороги Погода Происшествия, ЧС Астана Карагандинская область
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