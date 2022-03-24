Дорога Нур-Султан - Темиртау закрыта из-за ухудшения погоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий закрывается автодорога Нур-Султан - Темиртау. Об этом сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

«С 12.30 в связи с ухудшением погодных условий закрыто автомобильное движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы 1291 – 1425 км, на участке Нур-Султан – Темиртау», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о закрытии дороги Нур-Султан - граница Павлодарской области.