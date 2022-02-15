Дорога из Нур-Султана в Ерейментау закрыта из-за метели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды трасса Нур-Султан - Ерейментау закрыта для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана.

«15 февраля с 21.30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) закрыто движение на дороге республиканского значения «Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты», км 16 - 2101, участок «Нур-Султан - Ерейментау», для всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении.

Напомним, в ряде регионов Казахстана объявлены штормовые предупреждения.

Ночью на северо-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью на западе области туман. Ветер юго-западный, ночью на востоке области 15-20 м/с.



