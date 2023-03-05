Дорога была каждая минута – кокшетауский спасатель Айдын Жоламанов о поездке в Турцию

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в Турции принимали участие 18 акмолинских спасателей, среди которых был начальник СПЧ-1 города Кокшетау Айдын Жоламанов. Он рассказал, как проходила спасательная операция в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Айдын Каракоржинович, расскажите, как узнали о том, что Вас отправляют в Турцию.

- Мы, как и все, узнали из СМИ, что 6 февраля произошло трагическое событие, все переживали за народ Турецкой Республики, но отправка именно нашей группировки для нас всех стала неожиданностью. Обычно на такие международные мероприятия выезжает республиканский оперативно-спасательный отряд, который базируется в городе Алматы. Они выехали на сутки раньше нас. Известие о том, что мы туда поедем, пришло к нам за 2-3 часа до самих сборов. Все, кого назвали, и те, кто сам изъявил желание поехать, собрались и в течение двух часов прибыли к месту дислокации полностью со снаряжением и обмундированием. Практически для каждого это был первый зарубежный опыт работы по ликвидации таких ЧС.

Фото: aa.com.tr

- К работе приступили сразу по прибытии?

- Как только мы разместились и выгрузили свое обмундирование и снаряжение, нас сразу же повезли к месту работы. Дорога была каждая минута. Первые двое суток работали без отдыха. Далее составили график и работали по нему: 16 часов работы и 8 часов отдыха. Отдыхать нас возили отдельно, потому что в тех условиях, где мы находились, нормально отдохнуть было невозможно: там работала тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны. Родственники людей были вокруг завалов, ожидая информации о своих родных.

- Вашей группе удалось найти живыми людей под завалами?

- Нам был выделен для работы семиэтажный жилой дом, который буквально сложился после землетрясения. Характер повреждений был таков, что вероятность выжить была равна нулю. Нам так и сказали – здесь должно быть 25 тел. Местные спасатели и ранее прибывшие работали на других объектах. Там еще были какие-то шансы найти живых. В нашем случае, к сожалению, мы только вытаскивали тела. Извлекли более 25 тел. Но в целом всей казахстанской группировкой было извлечено 88 тел, среди них и 10 детей. И всё же семь человек было спасено – это самое главное.

- Как встретило Вас местное население?

- Уже в аэропорту города Газиантеп стало понятно, что казахстанских спасателей здесь ждут. Населению нужна была любая помощь, а особенно в раскопках завалов, потому что самих гражданских не пускали к местам завалов, ведь была большая вероятность повторных обрушений. Очень тепло нас встретило местное население. В ходе работы они стояли метрах в ста от нас. Родственники дежурили и днем, и ночью, чтобы получить хоть какую-то весть о своих близких, оставшихся под завалами. Они никак нам не мешали работать, все было оцеплено полицией. Местные жители просто молча наблюдали со стороны. При извлечении тел место это закрывалось ширмой. Эти работы никто не должен был видеть. Сами понимаете, в каком состоянии были тела. Каждый спасатель скажет: это долго будет еще стоять перед глазами у нас. Все закрывалось ширмой, тело извлекалось, складывалось в черный мешок для транспортировки тел, закрывалось на замок и выносилось. Если знали, из какой это примерно квартиры, подзывали опознать родственников. У нас практически всех, кого мы извлекли из-под завалов, опознали родственники. Старались работать аккуратно. К каждому телу, которое мы извлекли, относились бережно.

- Но ведь наши спасатели тоже подвергались риску?

- Мы особо не думали ни о каких рисках, просто, как это банально ни звучит, выполняли свой профессиональный долг. Это наша работа – оказывать помощь. Риски там, естественно, будут, потому что это завалы, и там происходят постоянные сдвиги. Рядом стоят жилые дома, которые тоже находятся в аварийном состоянии. Непосредственно там, где работали наши ребята, впритык стоял 9-этажный дом, у которого повреждение получили несущие колонны. Дома там построены таким образом, что они стоят на колоннах. Две колонны были полностью повреждены, остальные имели трещины. Первое время мы ставили наблюдателей, которые смотрели за этим домом. Потом местные спасатели установили специальные приборы – лазерные датчики, которые сигнализировали о любых изменениях по плоскости стен этого здания. Малейшее движение – и поступал сигнал, после чего ребята отходили на безопасное расстояние. Несколько раз такие сигналы были, и мы покидали место, а после возвращались туда вновь.

В большие лазы нужно запускать видеозонд, чтобы просмотреть помещение. Когда человек туда заходит сам, всегда есть вероятность обрушения, ведь рядом работает техника. Конечно, мы страховались, делали все возможное, чтобы избежать таких моментов, и хорошо, что все прошло благополучно. Все живы, и никто травм из нас не получил. Это благодаря тому, что все соблюдали максимально технику безопасности и работали в экипировке.

Фото: РСК Акмолинской области

- Спасибо за интервью!