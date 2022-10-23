Дорога Астана - Щучинск закрыта из-за снегопада и гололеда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (обильный снегопад, ограничение видимости и гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана - Петропавловск 18-231 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал -городской центр мониторинга и оперативного реагирования Ikomek.

Участок автодороги Астана - Щучинск закрыт для всех видов транспортных средств.

Как сообщалось ранее, д евять участков дорог закрыли вчера в Акмолинской области и СКО из-за снегопада.