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Дорога Астана - Щучинск закрыта из-за снегопада и гололеда

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Октября 2022, 07:35
Дорога Астана - Щучинск закрыта из-за снегопада и гололеда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (обильный снегопад, ограничение видимости и гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана - Петропавловск 18-231 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал -городской центр мониторинга и оперативного реагирования Ikomek.

Участок автодороги Астана - Щучинск закрыт для всех видов транспортных средств.

Как сообщалось ранее, д евять участков дорог закрыли вчера в Акмолинской области и СКО из-за снегопада.


Астана   Акмолинская область   Казгидромет   Дороги   Погода  
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