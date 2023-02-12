03:00, 12 Февраль 2023 | GMT +6
Дорин Речан станет новым премьер-министром Молдовы
КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Советник президента Молдовы Майи Санду по вопросам обороны и нацбезопасности Дорин Речан станет новым премьер-министром страны. Выдвинутую главой государства кандидатуру утвердила правящая Партия Действия и Солидарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.
Причиной нового назначения стал уход в пятницу с поста премьер-министра Натальи Гаврилицы. Она проработала на этой должности 18 месяцев.
Дорин Речан с 2012 по 2015 год возглавлял МВД Молдовы.
По данным СМИ, до работы в правительстве Речан работал директором маркетингового отдела в TeleMedia Group. Также он был менеджером проектов в Агентстве реструктуризации предприятий и оказания помощи.
В феврале 2022 года Речан вернулся на госслужбу, став советником Майи Санду.
Фото: AP.