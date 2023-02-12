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    03:00, 12 Февраль 2023 | GMT +6

    Дорин Речан станет новым премьер-министром Молдовы

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    КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Советник президента Молдовы Майи Санду по вопросам обороны и нацбезопасности Дорин Речан станет новым премьер-министром страны. Выдвинутую главой государства кандидатуру утвердила правящая Партия Действия и Солидарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Причиной нового назначения стал уход в пятницу с поста премьер-министра Натальи Гаврилицы. Она проработала на этой должности 18 месяцев.

    Дорин Речан с 2012 по 2015 год возглавлял МВД Молдовы.

    По данным СМИ, до работы в правительстве Речан работал директором маркетингового отдела в TeleMedia Group. Также он был менеджером проектов в Агентстве реструктуризации предприятий и оказания помощи.

    В феврале 2022 года Речан вернулся на госслужбу, став советником Майи Санду.

    Фото: AP.


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