Доработать программу по газификации рекомендовали Минэнерго в партии AMANAT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы газификации регионов и обеспечения условий проживания детей в интернатах рассмотрели на заседании Комитета партийного контроля «AMANAT». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, по данным Министерства энергетики, в прошлом году было предусмотрено 51,3 млрд. тенге на реализацию 146 проектов, из которых сданы в эксплуатацию 39. В бюджете на текущий год предусмотрена сумма в размере 45,8 млрд тенге для завершения 38 проектов.

При этом в рамках реализации предвыборной программы партии до 2025 года планируется обеспечить газом города Нур-Султан, Караганда, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск и Семей, а также 246 сел с населением более 900 тысяч человек.

«Магистральный газопровод «Сарыарка» был введен в эксплуатацию своевременно, однако сроки завершения фактической газификации жилья постоянно откладываются. Выявлены серьезные недостатки еще на стадии планирования и проектирования сетей, из-за чего уже сейчас имеется дефицит мощности газопроводов в некоторых регионах. Сами проекты строительства сетей газоснабжения разработаны с учетом цен 2019 года и требуют корректировки. Имеется риск срыва ввода в эксплуатацию и недофинансирования проектов, планировавшихся к реализации в этом году», - отметил председатель комитета, депутат Мажилиса Артур Платонов.

По его словам, для нейтрализации указанных негативных факторов необходима комплексная программа, включающая меры по развитию конкуренции, внедрению максимальной прозрачности всего процесса планирования, проектирования и ввода в эксплуатацию газотранспортных сетей.

Кроме того, важны качественный мониторинг и контроль за ценообразованием, процедурами строительства и подключения газопроводных сетей, выдачей технических условий и другое. При этом важно привлечь к этой работе общественников и представителей неправительственных организаций.

Член комитета Мирас Шекенов привел ряд конкретных нарушений, в частности, в Байдыбекском районе Туркестанской области строительство труб завершено, но газоснабжение отсутствует в семи селах. В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области до сих пор не выделено финансирование на строительство внутрипоселковых и внутриквартальных сетей.

«В Шымкенте при подключении газа в районах Асар 2 и Алтын тобе имели место факты банального обмана. Жителям подключили газ, показали это в СМИ и соцсетях, а потом отключили. Сейчас у них нет возможности нормально пользоваться газом», – Мирас Шекенов.

В свою очередь первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков проинформировал комитет о нынешнем состоянии дел в газовой отрасли и ее перспективах.

Так, если раньше прибыль от поставок газа в Китай покрывала убытки QazaqGaz от низких цен на внутреннем рынке, то при сокращении экспорта убыток прогнозируется в районе 60 млрд тенге.

«Следует провести умеренное ежегодное повышение цены на газ для населения на 15%, для коммерческих потребителей на 20-30%, а высокотехнологические предприятия (майнеры) будут платить нетбэк от экспорта, т.е. по рыночной цене. Если не предпринять эти меры, то в дальнейшем будет нечем субсидировать внутренний рынок. Мы ожидаем дефицит газа к 2025 году», – сказал вице-министр.

Об итогах проверки обеспечения надлежащих условий для проживания детей в интернатных учреждениях Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей сообщила председатель Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии AMANAT Динара Закиева.

Так, в Сарыагашском районе Туркестанской области школа-интернат №12 им. С. Сейфуллина в аварийном состоянии, ремонт не проводился без малого 70 лет. Кроме того, в ней работают лишь двое штатных воспитателей, хотя учится там 61 ребенок.

В Шымкенте в школе-интернате №2 для детей с нарушениями слуха требуется срочное строительство нового корпуса. В селе Шубартубек возле озера Балхаш расположен летний оздоровительный лагерь, который не функционирует уже 10 лет из-за отсутствия питьевой воды. А для покупки опреснителя требуется 30 млн тенге.

Она подчеркнула, что вопрос уже рассматривался на заседании комитета партийного контроля в октябре прошлого года. Тогда Министерству образования, а также местным исполнительным органам власти было рекомендовано разработать детальный план, содержащий конкретные сроки и пути решения выявленных проблем по каждому интернату.

«Благодаря КПК подписаны планы на 247 интернатов, и наша задача сейчас – проконтролировать качество ремонта, закупки сантехники и мебели и т.д. Должна заметить, что в данном процессе Министерство образования не участвовало. Мы 2 года поднимали этот вопрос, несмотря на это они даже четкую информацию не предоставили. В большинстве регионов данные планы до сих пор носят формальный характер и не содержат конкретных мероприятий. Имеются серьезные проблемы с финансированием ремонтных работ и обновлению материально-технической базы интернатных учреждений», – сказала Динара Закиева.

Член комитета, депутат Мажилиса Алия Абсеметова подняла проблему надворных туалетов. Если по информации Минобразования школ с уличными туалетами насчитывается 167 по республике, то в действительности цифра может оказаться гораздо больше.

«Особо острую актуальность проблема приобретает, если речь идет об особенных детях. К примеру, в городе Сарканде Алматинской области есть школа-интернат для детей с нарушениями интеллекта. Живут они в тяжелых условиях, нет учебного корпуса, столовая в аварийном состоянии, а туалет на улице в 10 минутах ходьбы. В 2020 году теплый туалет построили, но сразу закрыли из-за непригодности, там неправильная канализация, нет поручней. Я прошу уполномоченные органы обратить внимание и принять меры для оперативного решения проблемы», – сказала Алия Абсеметова.

В связи с этим, региональным филиалам партии и комиссиям партийного контроля поручено провести комплексную проверку работы по подготовке, актуализации и исполнению в регионах детальных планов работы по устранению выявленных нарушений в сфере обеспечения надлежащих условий для проживания детей в интернатных учреждениях.

По итогам проверки, в случае выявления нарушений, недоработок или формального подхода, обеспечить привлечение виновных членов партии – ответственных работников местных уполномоченных государственных органов к партийной ответственности.