Доработанный алфавит отвечает всем требованиям природы казахского языка – академик

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор филологических наук, профессор Национальной академии наук Зейнеп Базарбаева поделилась своим мнением о новом алфавите, который был представлен на заседании Нацкомиссии в Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новый алфавит на основе латинской графики был одобрен в Правительстве Национальной комиссией. Мы считаем, что этот теперь уже доработанный алфавит отвечает всем требованиям природы казахского языка. В нем обозначены все звуки казахского языка, ни один звук не пропущен. Для доработки этот алфавит был представлен ученым-лингвистам, которые в течение долгого времени его отрабатывали», - сказала Зейнеп Базарбаева в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По ее словам, в нем национальные специфические звуки представлены посредством четырех диакритических знаков, каждый из которых имеет свое значение и свое соответствующее звуковое содержание.

«При доработке этого алфавита опирались на опыт перехода на латиницу европейских языков, которые давно используют латиницу, и наших соседей – тюркских стран. Говоря о диакритических знаках, алфавит содержит: умлаут, который показывает смягчение звуков, также бревис, который используется для согласных, макрон - для гласных, сидиль… Эти знаки используются во всех языках мира. Я считаю, что этот алфавит соответствует всем требованиям», - заключила профессор.

Напомним, ранее руководитель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК Адилбек Каба сообщил, что 2023 года с первого класса дети начнут учиться казахскому алфавиту на основе латинской графики.

По его словам, в этом году пройдут подготовку учителя по алфавиту на основе латинской графики, а также подготовлены орфографический и орфоэпический словари и справочники. «То есть, 2021 год - считается годом подготовки к внедрению алфавита на основе латинской графики. С 2022 года начнется обучение в детских садах. А с 2023 года ученики первых классов начнут обучение алфавиту на основе латинской графики», - сообщил Адилбек Каба.



