Допустят ли в детсад ребенка, не получившего плановые прививки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Родители, отказываясь от вакцинации своего ребенка, ограничивают права ребенка на здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, представляя проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост непривитых лиц приведет к формированию неиммунной прослойки населения, снижению коллективной защиты и развитию вспышек (эпидемии) среди населения с охватом непривитых лиц, и в первую очередь детей с медицинскими отводами», - сказал Елжан Биртанов.

В 2019 году, как сообщил министр, среди заболевших корью зарегистрирован 21 летальный случай, из них 19 детей. За период вспышки кори в Казахстане (с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года) зарегистрировано 13 887 случаев кори, среди детей – 9 887. Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые составляют 83,4% (8 244 случая).

«Регистрация случаев вакциноуправляемых инфекций среди населения угрожает жизни детей, относящихся к уязвимым группам населения. Вместе с тем по итогам обсуждения данной нормы с общественностью профилактические прививки разделены на обязательные и добровольные», - пояснил Елжан Биртанов.

По словам главы Минздрава, к обязательным профилактическим прививкам отнесены плановые профилактические прививки и профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям.

Также было отмечено, что допуск в детские дошкольные учреждения детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в детском дошкольном учреждении.