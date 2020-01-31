Допускаются перегибы в оценке действий судей – судебное жюри

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Судья Верховного суда РК Акылтай Касимов рассказал о работе судебного жюри, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 7 месяцев 2019 года рассмотрено на 30 дел больше, чем в 2018 году, 84 против 63. Поэтому каждое третье дисциплинарное дело прекращено по различным основаниям», - сказал Акылтай Касимов на расширенном казахстанских судей по итогам 2019 года.

Он остановился на некоторых причинах прекращения дел.

«Необоснованное направление областными судами материалов судебному жюри при отсутствии на то законных оснований. Конституционным законом предусмотрен исчерпывающий перечень оснований дисциплинарной ответственности. Это грубое нарушение законности при рассмотрении дел, совершение порочащих поступков, противоречащих судебной этике, ненадлежащее исполнение председателями своих обязанностей. При этом, факт грубого нарушения законности должен быть вышестоящим судом и отражен в его постановлении», - отметил судья.

«Несвоевременное рассмотрение вопроса об ответственности судьи на пленарном заседании областного суда и затягивание сроков при направлении материалов в судебное жюри. Это говорит о ненадлежащем исполнении обязанностей со стороны председателей областных судов, поскольку это прямо предусмотрено их должностными обязанностями», - добавил он.

В качестве еще одной причины А. Касимов назвал неправильную правовую оценку характера совершенного проступка судами апелляционной инстанции и необоснованное отнесение выявленных нарушений к категории грубых.

«Председатели областных судов так усердно взялись за исполнение Вашего поручения об указании в своих постановлениях грубости и допущенных нарушениях, что в настоящее время судами апелляции нередко допускаются перегибы в оценке действий судей нижестоящих судов. Проще говоря, кассации апелляций увлеклись этим, и превратили требования закона в пустую формальность. 471 постановление вынесено по республике. Скоро не будет у нас судей, у которых нет грубых нарушений», - заключил спикер.