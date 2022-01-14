Допросы актюбинских журналистов объяснили в департаменте полиции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции разъяснили, для чего проводились допросы актюбинских журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пять журналистов различных изданий Актюбинской области, которые освещали события недавних митингов, были вызваны в полицию и допрошены, у некоторых были изъяты сотовые телефоны.

По разъяснению департамента полиции, журналистов вызывали на допросы в качестве свидетелей митингов.

«С 4 января несколько дней на площади перед областным акиматом проходил митинг. В данный момент Департаментом полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление активных участников и зачинщиков массовых беспорядков. В настоящее время департаментом полиции расследуется 11 уголовных дел по событиям 4-7 января, в том числе по фактам организации массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на здания и актов терроризма, в которых принимали участие более 2 тысяч лиц. В ходе следствия в целях установления участников, зачинщиков и провокаторов проводится большой комплекс следственно-оперативных мероприятий, в том числе с участием журналистов и блогеров. Некоторые журналисты были приглашены в Департамент полиции Актюбинской области в качестве свидетелей, для дачи пояснения, установления наличия видеозаписи и опознания подозреваемых лиц, участвовавших в массовых беспорядках на площади перед областным акиматом», - сообщили в пресс-службе департамента.

В настоящее время полицией проводится изучение фото- и видеоматериалов, хранящихся в телефонах, а после проверки средства связи будут возвращены.

«Все действия межведомственной следственной группы согласованы со следственным прокурором, и нарушений норм УПК не допущено», - добавили в ведомстве.