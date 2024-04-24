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    17:05, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Дополнительно 400 млрд тенге выделят на весенне-полевые работы в Казахстане

    аграрные работы
    Фото: акимат Алматинской области

    Бюджетные средства в размере 140 млрд тенге через АО «Аграрная кредитная корпорация» и 40 млрд тенге через АО «Продкорпорация» направлены на льготное кредитование посевных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    С учетом этих средств дефицит финансирования весенне-полевых работ оценивается МСХ РК в 1,3 трлн тенге. Правительство РК планирует увеличить доступ к финансированию на проведение посевной кампании. За счет субсидирования процентных ставок по кредитам на весенне-полевые работы будет привлечено до 400 млрд тенге.

    Для этих целей из резерва Правительства будут выделены 60 млрд тенге, направленные на удешевление привлеченных займов и гарантирование займов СХТП. Этот подход позволит выдавать кредитные средства для СХТП под 5% годовых на проведение посевных работ и предоставлять гарантии до 85% от суммы займа.

    Проект Правил будет направлен на согласование в МИО и ЦГО. Кроме того, для дополнительного финансирования ВПР Продкорпорация начала реализацию программы товарного кредита на 200 тысяч тонн зерна.

    Теги:
    Финансы Минсельхоз Весенне-полевые работы Финансы и бюджет
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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