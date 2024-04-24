Дополнительно 400 млрд тенге выделят на весенне-полевые работы в Казахстане

Бюджетные средства в размере 140 млрд тенге через АО «Аграрная кредитная корпорация» и 40 млрд тенге через АО «Продкорпорация» направлены на льготное кредитование посевных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

С учетом этих средств дефицит финансирования весенне-полевых работ оценивается МСХ РК в 1,3 трлн тенге. Правительство РК планирует увеличить доступ к финансированию на проведение посевной кампании. За счет субсидирования процентных ставок по кредитам на весенне-полевые работы будет привлечено до 400 млрд тенге.

Для этих целей из резерва Правительства будут выделены 60 млрд тенге, направленные на удешевление привлеченных займов и гарантирование займов СХТП. Этот подход позволит выдавать кредитные средства для СХТП под 5% годовых на проведение посевных работ и предоставлять гарантии до 85% от суммы займа.

Проект Правил будет направлен на согласование в МИО и ЦГО. Кроме того, для дополнительного финансирования ВПР Продкорпорация начала реализацию программы товарного кредита на 200 тысяч тонн зерна.