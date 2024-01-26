​Дополнительный пригородный поезд запускают из-за непогоды в Боровое

В связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями АО «Пассажирские перевозки» приняло решение назначить дополнительный электропоезд для перевозки граждан по направлению Курорт Боровое в предстоящие выходные дни, передает агентство Kazinform.

— До станции Курорт-Боровое будет продлеваться движение электропоезда № 7553/7556 Караганды-Астана (наименование № 6811/6812 Астана -Курорт-Боровое). 26 и 28 января поезд отправится из Астаны в 10:10 и прибудет в Боровое в 13:20. В те же дни в обратном направлении поезд отправится из Борового в 14:48 и в Астану прибудет в 17:54. Для пассажиров будет предоставлено 274 посадочных мест, — сообщили в пресс-службе КТЖ.

Продажа билетов на дополнительные поезда откроется 25 января текущего года в 21:00 ч.

В случае возможного увеличения пассажиропотока АО «Пассажирские перевозки» подготовило 44 дополнительных вагона из Астаны, Караганды и Павлодара. Отмечается, что дополнительные поезда позволят перевезти до 2 тысяч пассажиров.