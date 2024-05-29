Дополнительные поезда запустят на Алаколь и Балхаш
Министр транспорта РК Марат Карабаев прокомментировал дефицит билетов на популярные туристические направления страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
- По Алаколю будут дополнительно запущены поезда. 12 поездов, 3 Тальго, которые оснащены кондиционерами. По Балхашу: у нас будет с Астаны и с Алматы удешевленный авиатранспорт. Он будет субсидирован, - сказал Марат Карабаев на брифинге в Мажилисе.
По его словам, продажа билетов пока еще не началась.
- На дополнительные поезда продажа еще не начата, поскольку это может привести к нецелевому использованию. Второе – идет дополнительный закуп пассажирских вагонов. И если в прошлом году мы закупали всего 118 вагонов, то в этом будет закуплено 140 единиц. В следующем году планируем закупить 260 единиц. В Алаколь и Балхаш дополнительно поезда запустятся, продажа билетов начнется скоро, - добавил министр.