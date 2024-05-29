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    11:27, 29 Май 2024 | GMT +6

    Дополнительные поезда запустят на Алаколь и Балхаш

    КТЖ планирует летом перевезти 4,2 млн пассажиров
    Фото: КТЖ

    Министр транспорта РК Марат Карабаев прокомментировал дефицит билетов на популярные туристические направления страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По Алаколю будут дополнительно запущены поезда. 12 поездов, 3 Тальго, которые оснащены кондиционерами. По Балхашу: у нас будет с Астаны и с Алматы удешевленный авиатранспорт. Он будет субсидирован, - сказал Марат Карабаев на брифинге в Мажилисе.

    По его словам, продажа билетов пока еще не началась.

    - На дополнительные поезда продажа еще не начата, поскольку это может привести к нецелевому использованию. Второе – идет дополнительный закуп пассажирских вагонов. И если в прошлом году мы закупали всего 118 вагонов, то в этом будет закуплено 140 единиц. В следующем году планируем закупить 260 единиц. В Алаколь и Балхаш дополнительно поезда запустятся, продажа билетов начнется скоро, - добавил министр.

    Теги:
    Туризм Казахстан Транспорт Алаколь Железная дорога
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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