Дополнительные поезда запустят на Алаколь и Балхаш

Министр транспорта РК Марат Карабаев прокомментировал дефицит билетов на популярные туристические направления страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По Алаколю будут дополнительно запущены поезда. 12 поездов, 3 Тальго, которые оснащены кондиционерами. По Балхашу: у нас будет с Астаны и с Алматы удешевленный авиатранспорт. Он будет субсидирован, - сказал Марат Карабаев на брифинге в Мажилисе.

По его словам, продажа билетов пока еще не началась.