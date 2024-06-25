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    11:45, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Дополнительные поезда на юг Казахстана запустили в Астане

    Поезд жд темір жол железная дорога рельсы
    Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

    Из столицы запустили дополнительные поезда в южном направлении, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

    Поезда курсируют по маршрутам №204/203 Астана — Шымкент и №202/201 Астана — Алматы ежедневно до конца лета

    - Эти меры позволили удовлетворить повышенный спрос на поездки в летний период. В свою очередь, Министерство транспорта Казахстана просит пассажиров заранее планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно. При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания» на сайте по продажам билетов или в кассах АО «Пассажирские перевозки», - говорится в сообщении Минтранспорта.

    Теги:
    Министерство транспорта РК Регионы Транспорт Шымкент Астана Алматы Поезда
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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