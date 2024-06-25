Дополнительные поезда на юг Казахстана запустили в Астане

Поезда курсируют по маршрутам №204/203 Астана — Шымкент и №202/201 Астана — Алматы ежедневно до конца лета

- Эти меры позволили удовлетворить повышенный спрос на поездки в летний период. В свою очередь, Министерство транспорта Казахстана просит пассажиров заранее планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно. При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания» на сайте по продажам билетов или в кассах АО «Пассажирские перевозки», - говорится в сообщении Минтранспорта.