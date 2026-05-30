    Дополнительные меры безопасности культовых объектов пересмотрят в Казахстане

    Министерство культуры и информации РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в инструкцию по организации антитеррористической защиты культовых зданий и сооружений, уязвимых в террористическом отношении, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Проект предусматривает внесение изменений в приказ от 17 июля 2023 года № 284-НҚ, которым утверждена инструкция по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, функционирующих в сфере религиозной деятельности.

    Как отмечается в пояснительных материалах, документ разработан в целях приведения действующих нормативных правовых актов в соответствие со статьей 7 Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.

    В Министерстве культуры и информации уточнили, что предлагаемые изменения носят правовой характер и направлены на актуализацию действующих норм в соответствии с обновленным законодательством страны.

    Публичное обсуждение проекта продлится до 15 июня 2026 года на портале «Открытые НПА».

    Ранее сообщалось, что в Казахстане введут ответственность за издание и перевозку экстремистских материалов.

    Адиль Саптаев
