Дополнительные меры безопасности культовых объектов пересмотрят в Казахстане

Министерство культуры и информации РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в инструкцию по организации антитеррористической защиты культовых зданий и сооружений, уязвимых в террористическом отношении, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект предусматривает внесение изменений в приказ от 17 июля 2023 года № 284-НҚ, которым утверждена инструкция по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, функционирующих в сфере религиозной деятельности.

Как отмечается в пояснительных материалах, документ разработан в целях приведения действующих нормативных правовых актов в соответствие со статьей 7 Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.

В Министерстве культуры и информации уточнили, что предлагаемые изменения носят правовой характер и направлены на актуализацию действующих норм в соответствии с обновленным законодательством страны.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 июня 2026 года на портале «Открытые НПА».

