Дополнительный транш на льготное автокредитование станет доступен казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дополнительный транш на льготное автокредитование по ставке 4% годовых будет доступен казахстанцам в этом году. Об этом заявила вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Анар Макашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), в 2019 году официальными дилерами было реализовано 75 тысяч новых легковых автомобилей на общую сумму 717 млрд тенге, что на 23% больше чем в 2018 году.

«В 2019 году авторынок чувствовал себя хорошо. Мы видели позитивные тренды. На рынке Казахстана производство составило больше 60 тысяч единиц, включая экспорт. Мы видим, что в 2020 году объем производства и рост продаж на территории Казахстана увеличится. Это будет возможным благодаря тому, что государство прикладывает усилия, чтобы делать автомобили более доступными и предоставлять возможности льготного финансирования», - рассказала Анар Макашева Казинформу.

Как отметила вице-президент АКАБ, в этом году планируется выделить дополнительный транш на льготное автокредитование.

«При льготном кредитовании можно пробрести автотранспортное средство под 4% годовых сроком до 5-7 лет. Для физических лиц это самый оптимальный и удобный способ приобретения автомобиля. По программе льготного лизинга для автотранспортных средств в виде автобусов также будет предоставлен дополнительный транш. Мы ожидаем, что сумма транша будет больше, чем 15 млрд тенге. При коммерческом финансировании и помощи АО «БРК-Лизинг» мы предполагаем, что в обороте будет порядка 30 млрд тенге. Эта мера поможет нашим перевозчикам приобрести автобусы по льготной ставке 7% годовых и заменить старые парки на новые», - проинформировала она.

По словам Анар Макашевой, транш программы льготного автокредитования будет доступен казахстанцам во втором квартале этого года.

Спикер также рассказала о расширении брендовой линейки транспортных средств.

«Наше производство развивается не только в части локализации, расширения производственных мощностей, также потребители изъявляют желание, чтобы наши производители работали над брендовой линейкой. Еще в 2010-2011 годах у наших производителей было только определенный портфолио брендов», - добавила А. Макашева.

В целях расширения линейки автобусных брендов была разработана программа по модернизации производства. На сегодня, как проинформировала Анар Макашева, в Казахстане доступно к производству не два бренда, как было в 2010 году. Теперь количество производимых брендов увеличилось до 6.

«То же самое касается и производства легковых автомобилей. В частности, в 2020 году мы ожидаем появление широкой линейки автомобилей нового бренда. Я думаю, что для казахстанского и ближайших рынков это будет хорошей новостью. Более того, бренд представит не старые автомобили, а обновленные модели, соответствующие техническому регламенту ЕАЭС», - подчеркнула Анар Макашева.