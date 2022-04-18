Дополнительный список лекарств составили для амбулаторных пациентов Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На портале открытых нормативных правовых актов опубликован дополнительный список лекарств, в которых нуждаются пациенты Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из пояснительной записки к документу, в список входят «Баклофен», «Цинрайз» (MHH-Ингибатор С1-эстеразы человеческий), «Козэнтикс R» (MHH-Секукинумаб), «Сультиам», «Этосуксимид», «Руфинамид», «Мидазолам», «Перампанел», «Тетракозактид», «Траклир», Клинутрен, Юниор порошок 400г», «Педиашур, Здоровейка 200мл».

Данные препараты не входят в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), но включены в Казахстанский национальный лекарственный формуляр, утвержденный приказом министра здравоохранения РК от 18 мая 2021 года.

Для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, не входящими в перечень, местный представительный орган в соответствии с подпунктом 5) пункта 1, статьи 12 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» имеет право принять решение о дополнительном представлении лекарственных средств при амбулаторном лечении бесплатно.