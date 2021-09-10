Дополнительный рынок сбыта на более чем 900 млрд тенге создаст цифровая маркировка товаров в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров в РК произвел расчеты эффектов от внедрения цифровой маркировки товаров в Казахстане. Так, проект позволит создать дополнительный рынок сбыта товаров на сумму более 900 млрд тенге для добросовестных производителей и импортеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра развития цифровой экономики.

Нужно отметить также, что, по данным аналитических агентств, основанным на анализе мирового опыта, внедрение обязательной маркировки товаров является триггером для «обеления» товарных рынков и позволяет сократить «теневой» оборот товаров на 70-80%.

Так, Единым оператором расчеты производились на основе данных Комитета по статистике РК по объемам рынка и данным международного консалтингового агентства Euromonitor International по объемам теневого оборота товаров в РК, а также данных о затратах на маркировочное оборудование для нанесения кодов маркировки, которые были получены оператором в процессе проведения пилотных проектов по различным товарным группам.

Так, к примеру, в 2019 году объем рынка молочной продукции в Казахстане составил 809 млрд тенге, теневой оборот оценивается в 17,4%, или 140 млрд тенге. При этом общие затраты всех производителей на оборудование для маркировки составят 6,5 млрд тенге, то есть не более 1% от ежегодного объема производства. При уходе с рынка 80% контрабандной и контрафактной молочной продукции высвободившийся потребительский рынок составит 98 млрд тенге, то есть продажи добросовестных производители и импортеры молочной продукции увеличатся на 10%.

По фармацевтической отрасли объем рынка был равен 1,4 млрд тенге, теневой оборот – 12,3%, соответственно, ежегодно 171 млн тенге - теневой рынок лекарственных средств в РК. При 80%-м обелении рынка будет создан дополнительный рынок сбыта на сумму 80 млрд тенге ежегодно для легальных производителей и импортеров.

Таким образом, с внедрением цифровой маркировки на товарные группы, определенные в Соглашении, подписанном странами ЕАЭС в 2018 году о поэтапном введении цифровой маркировки разных групп товаров кодом Data Matrix, выручка добросовестного бизнеса увеличится на 11,3%, при этом разовые затраты производителей на оборудование для маркировки товаров составляет от 0,5 до 0,9% от суммы годовой выручки, затраты на коды маркировки в среднем составят 0,4% от стоимости товаров. А значит увеличение доходов казахстанских производителей в результате введения обязательной маркировки товаров, составит более 10% в год.

«С внедрением цифровой маркировки потребности населения в товарах продовольственного и непродовольственного назначения не сократятся, но при этом сократится теневой оборот, нелегальный рынок, который сегодня представлен контрабандой, контрафактом. Высвободившийся рынок «уйдет» добросовестным производителям и импортерам. Этот рынок оценивается в 10%. А значит увеличатся ежегодные доходы легально работающего бизнеса при не более 1% затратах на оборудование для маркировки. Это экономически выгодно для них. А потребители получат бесспорную выгоду в потреблении легальной, неподдельной продукции. При этом легальность можно проверять с помощью мобильного приложения Naqty Onim», - отметил управляющий директор Центра развития цифровой экономики Нуржан Баекеев.

Напомним, в Казахстане уже введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции и меховых изделий. 1 ноября 2021 года будет введена обязательная цифровая маркировка обуви. Завершен пилотный проект по цифровой маркировке лекарств, также на данный момент реализуются пилотные проекты по алкогольной продукции, товаров легкой промышленности, молочной продукции, упакованной воды и безалкогольных напитков.