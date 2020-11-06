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Дополнительный резерв по социально-значимым товарам создан в Актюбинской области

6 Ноября 2020 13:44
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Дополнительный резерв по социально-значимым товарам создан в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актюбинскими аграриями произведено продукции на 236,4 млрд тенге. В целях повышения экспортного потенциала создан дополнительный резерв по 10 видам социально-значимых продовольственных товаров. Об этом сообщил аким области Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава региона отметил, что во время пандемии наиболее пострадал малый и средний бизнес, в связи с чем, особое внимание было уделено вопросам поддержки и дальнейшего развития данной сферы. Господдержка была оказана в реализации более 1 300 проектов малого и среднего бизнеса. Актюбинскими аграриями произведено продукции на сумму 236,4 млрд тенге.

«В рамках выполнения поручения Главы государства о необходимости обеспечения продовольственной безопасности за счет местных товаропроизводителей и повышения экспортного потенциала создан дополнительный резерв по 10 видам социально-значимых продовольственных товаров. На эти цели выделено 300 млн тенге. Из 32 видов продовольственных товаров область обеспечивает себя 24-мя», - добавил Ондасын Уразалин.

Ранее аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал о реализации поручений Президента по обеспечению экономического роста и улучшению благосостояния населения.


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#Актюбинская область   #Экономика   #Регионы  
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Серик Сабеков

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