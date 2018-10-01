Дополнительный пост скорой медпомощи откроют на трассе Павлодар - Новосибирск

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Новые посты скорой помощи появятся в густонаселённых сельских округах Павлодарской области, а их бригады обещают оснастить самым современным медоборудованием, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава региона Булат Бакауов поручил акимам городов и районов активизировать работу по предоставляемому социальному пакету для молодых специалистов, увеличить размер стимулирования ранней явки беременных на учет до 15 месячных расчётных показателей повсеместно, рассмотреть вопрос по повышению размера социальной помощи больным туберкулёзом (до 10-15 МРП), также принять меры по охвату мобильным приложением населения, разъяснить возможности использования мобильного приложения «ДамуМед» и активного его использования», - сообщила сегодня пресс-служба акима Павлодарской области.

Поручение глава региона дал на аппаратном совещании сегодня. Как стало известно, сейчас решается вопрос о месте дислокации дополнительного поста скорой медицинской помощи на трассе Павлодар - Новосибирск. До конца 2018 года планируется открытие дополнительных постов скорой помощи в густонаселённых сельских округах области на трассах Павлодар - Барнаул, Павлодар - Астана и Павлодар - Русская Поляна.

«Бригады оснащены самым современным медицинским оборудованием для диагностики и лечения различных заболеваний. Особую роль в диагностике играют кардиометры - приборы для дистанционной передачи электрокардиограммы в онлайн-режиме в центральную диспетчерскую и областной кардиологический центр с установленной скайп-программой, - отметили в акимате региона. - Выезд на вызовы будет осуществляться на новом высокопроходимом реанимобиле, оснащённом дефибриллятором, аппаратами ИВЛ, небулайзерами, пульсоксиметрами, перфузорами и так далее».

В павлодарском Прииртышье в 2018 году открыт дополнительный пост скорой медицинской помощи в сёлах Новоямышево на трассе республиканского значения Павлодар - Семей и Чернорецк на дороге Павлодар - Омск.

«С апреля начата работа по переводу медицинской отчётности на безбумажный формат оказания медицинских услуг, в декабре 2018 года, в соответствии с графиком, данная работа будет завершена, в настоящий момент во всех поликлиниках области реорганизованы старые регистратуры с амбулаторными картами пациентов, вместо них организована информационно-справочная служба, на сегодняшний день более 80 тыс человек создали личный кабинет пациента и зарегистрировались в мобильном приложении «ДамуМед», при этом в ряде районов показатель охвата населения мобильным приложением низкий», - дополнили в акимате области.