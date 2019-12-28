Дополнительный поезд «Нур-Султан–Алматы» запустят для не вылетевших пассажиров Bek Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организован дополнительный поезд «Нур-Султан – Алматы», который запустят 30 декабря для пассажиров, не вылетевших рейсами авиакомпании «Bek Air», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

«Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, согласно поручению Правительства РК, для не вылетевших пассажиров рейсами авиакомпании «Bek Air» организован дополнительный поезд сообщением Нур-Султан – Алматы.

Поезд отправляется 30 декабря в 22:03 со ст. Нур-Султан-1 и прибывает 31 декабря на ст. Алматы-2 в 17:30», - говорится в сообщении.

Отмечается, схема поезда сформирована из 16 новых купейных вагонов, которые закуплены в текущем году в рамках программы бюджетного кредитования Министерства.

Пассажиры могут приобрести билеты на кассах ж/д вокзалов и на сайте перевозчика www.bilet.railways.kz.

Для подробной информации просим обращаться по единому номеру справочных служб железнодорожных вокзалов - 105.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.