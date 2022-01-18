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Дополнительный объем вакцины Pfizer будет доступен в апреле

18 Января 2022 18:59
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Дополнительный объем вакцины Pfizer будет доступен в апреле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан дополнительно заказал один миллион доз вакцины Pfizer, которая будет достпуна в апреле. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас предварительно договоренность имеется (…) Дополнительно миллион заказали. К апрелю мы обеспечим дополнительную поставку», - сообщил Ералы Тугжанов во время пресс-конференции в СЦК.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК ответил на вопрос по поводу того, почему вакцина Pfizer все еще не доступна для населения на платной основе.

«В отношении платности вопрос постоянно поднимается. Не раз уже на этот вопрос отвечали. Это позиция компании Pfizer. В принципе, принято решение на платной основе не продавать Pfizer», - уточняет заместитель Премьер-Министра.

Также Ералы Тугжанов пояснил ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации.



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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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