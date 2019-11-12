Дополнительный маршрут в Нур-Султан и Алматы появится через столицу Катара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о новых договоренностях с Qatar Airways, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально на этой неделе закончились переговоры по Дохе. В Алматы будет ежедневно 7 рейсов катарских авиалиний, начиная с середины декабря, в Нур-Султан также – 7 рейсов. Кроме того, будет еще 7 грузовых рейсов. Это позволит нашим гражданам выбирать дополнительный маршрут через Доху, это отразится и на ценах, и на услугах», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Он также выразил надежду, что стоимость услуг в алматинском аэропорту будет соответствовать уровню стран Организации экономического сотрудничества и развития.

«А касательно стоимости услуг (в аэропорту Алматы) мы сторонники того, чтобы сервис и услуги предоставлялись на уровне тех стандартов, которые установлены в странах ОЭСР, то есть это международный или европейский стандарт, которые позволят сделать соответствующие тарификацию, усреднение расценок на услуги авиа перевозчикам», - отметил министр.

«Это, наверное, позволит быть более предсказуемыми на определенный период для авиаперевозчиков. Все тарифы, как бы будут предсказуемыми», - добавил спикер.

Сегодня Б. Атамкулов также рассказал о переговорах по поводу продажи Международного аэропорта Алматы.