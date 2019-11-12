+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 6 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дополнительный маршрут в Нур-Султан и Алматы появится через столицу Катара

12 Ноября 2019 12:03
Поделиться:
Дополнительный маршрут в Нур-Султан и Алматы появится через столицу Катара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о новых договоренностях с Qatar Airways, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сколько пунктов обогрева предусмотрено на трассах в Акмолинской области
Подделать диагностическую карту техосмотра теперь не получится – МИИР РК Готов ли общественный транспорт Алматы к зиме Алматинцы в часы пик предпочитают ездить в общественном транспорте «зайцем»

«Буквально на этой неделе закончились переговоры по Дохе. В Алматы будет ежедневно 7 рейсов катарских авиалиний, начиная с середины декабря, в Нур-Султан также – 7 рейсов. Кроме того, будет еще 7 грузовых рейсов. Это позволит нашим гражданам выбирать дополнительный маршрут через Доху, это отразится и на ценах, и на услугах», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Он также выразил надежду, что стоимость услуг в алматинском аэропорту будет соответствовать уровню стран Организации экономического сотрудничества и развития.

«А касательно стоимости услуг (в аэропорту Алматы) мы сторонники того, чтобы сервис и услуги предоставлялись на уровне тех стандартов, которые установлены в странах ОЭСР, то есть это международный или европейский стандарт, которые позволят сделать соответствующие тарификацию, усреднение расценок на услуги авиа перевозчикам», - отметил министр.

«Это, наверное, позволит быть более предсказуемыми на определенный период для авиаперевозчиков. Все тарифы, как бы будут предсказуемыми», - добавил спикер.

Сегодня Б. Атамкулов также рассказал о переговорах по поводу продажи Международного аэропорта Алматы.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив