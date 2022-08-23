Дополнительным образованием охвачены 82% костанайских школьников

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудничество семьи и школы, развитие системы дополнительного образования - именно эти направления играют важную роль в воспитании детей. Такое мнение высказали в управлении образования Костанайской области, передает корреспондент МИА новости «Казинформ»

На сотрудничество семьи и школы направлен реализуемый проект «Үндестік». Акцент здесь сделан на новый формат взаимодействия семьи и школы.

«Это творческие мастерские, экскурсии на работу к родителям, директорские часы, родительские собрания в формате индивидуальных встреч с учителями-предметниками. Если такая форма собраний только внедряется в школах республики, то в школах области эту работу начали с опережением на год, - сообщила на пленарном заседании августовской конференции руководитель управления образования Зауре Байменова. — Особую роль в создании условий для развития потенциала детей играет система дополнительного образования. Ею в области охвачено 82% детей. Благодаря размещению государственного заказа около 17 тыс. детей заняты в бесплатных кружках и секциях».

Такая система дает плоды. Это 115 гран-при и 870 призовых мест на международных, 53 гран-при и 1 156 медалей костанайских школьников на республиканских конкурсах и фестивалях.

Высокие результаты в этом году продемонстрировали и спортивные команды области, которые заняли 5 призовых мест в республиканской национальной школьной лиге, почетное 2 место в общем зачете на республиканских соревнованиях по туризму. Впервые в составе сборной Казахстана во Всемирной гимназиаде школьников во Франции костанайские спортсмены завоевали 7 медалей.

В новом учебном году в организациях образования области намерены активизировать детское шахматное движение, театральное и музыкальное искусство, усилить работу по военно-патриотическому воспитанию.