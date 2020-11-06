+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 13 °С
USD 432.15 EUR 509.72
RUB 5.56 CNY 65.21
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дополнительные средства на стерилизацию бродячих животных запросят в столице

6 Ноября 2020 17:20
Поделиться:
Дополнительные средства на стерилизацию бродячих животных запросят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление контроля качества городской среды города Нур-Султана планирует запросить дополнительное финансирование для стерилизации бродячих животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Установлена личность организатора собачьих боев в Мангистауской области
Просидевшего 4 дня на дереве котенка спасли в Усть-Каменогорске Детеныша джейрана спас от гибели житель Алматинской области Популяция туранских тигров будет восстановлена в Прибалхашье

«Действительно, финансирование осуществляется только по двум программам. Это отлов бродячих собак и кошек и вопросы проведения манипуляций в отношении домашних животных. Деятельность этого предприятия осуществляется за счёт двух этих программ через нас», - сказал руководитель управления Даулет Доскулов на заседании постоянной Комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и ЖКХ.

Тем не менее, по его словам, этих средств недостаточно.

«Мы планируем на следующий год выйти с предложением на бюджетную комиссию о допфинансировании по выделению средств на стерилизацию и кастрацию как бездомных, так и домашних животных. Мы хотим за счёт бюджета проводить такие манипуляции, чтобы повлиять на ситуацию размножения бездомных животных», - заключил спикер.

Ранее руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Кайсар Манкараев озвучил планы по доходам и расходам столицы на ближайшие три года.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив