Дополнительные средства на стерилизацию бродячих животных запросят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление контроля качества городской среды города Нур-Султана планирует запросить дополнительное финансирование для стерилизации бродячих животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, финансирование осуществляется только по двум программам. Это отлов бродячих собак и кошек и вопросы проведения манипуляций в отношении домашних животных. Деятельность этого предприятия осуществляется за счёт двух этих программ через нас», - сказал руководитель управления Даулет Доскулов на заседании постоянной Комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и ЖКХ.

Тем не менее, по его словам, этих средств недостаточно.

«Мы планируем на следующий год выйти с предложением на бюджетную комиссию о допфинансировании по выделению средств на стерилизацию и кастрацию как бездомных, так и домашних животных. Мы хотим за счёт бюджета проводить такие манипуляции, чтобы повлиять на ситуацию размножения бездомных животных», - заключил спикер.

Ранее руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Кайсар Манкараев озвучил планы по доходам и расходам столицы на ближайшие три года.