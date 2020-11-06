Дополнительные средства на стерилизацию бродячих животных запросят в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление контроля качества городской среды города Нур-Султана планирует запросить дополнительное финансирование для стерилизации бродячих животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Действительно, финансирование осуществляется только по двум программам. Это отлов бродячих собак и кошек и вопросы проведения манипуляций в отношении домашних животных. Деятельность этого предприятия осуществляется за счёт двух этих программ через нас», - сказал руководитель управления Даулет Доскулов на заседании постоянной Комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и ЖКХ.
Тем не менее, по его словам, этих средств недостаточно.
«Мы планируем на следующий год выйти с предложением на бюджетную комиссию о допфинансировании по выделению средств на стерилизацию и кастрацию как бездомных, так и домашних животных. Мы хотим за счёт бюджета проводить такие манипуляции, чтобы повлиять на ситуацию размножения бездомных животных», - заключил спикер.
Ранее руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Кайсар Манкараев озвучил планы по доходам и расходам столицы на ближайшие три года.
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