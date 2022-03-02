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Дополнительные соцуслуги станут доступны казахстанцам в банковских приложениях

2 Марта 2022 17:41
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Дополнительные соцуслуги станут доступны казахстанцам в банковских приложениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Список оказываемых посредством банковских приложений социальных услуг будет расширяться. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В октябре 2021 года в пилотном режиме реализовано оказание госуслуг, связанных с рождением ребенка, посредством мобильного приложения банков второго уровня – Kaspi bank и Halyk bank. За четвертый квартал 2021 года этой услугой успешно воспользовались более 16 тысяч человек. В 2022 году через мобильные приложении банков планируется оказывать не менее трех госуслуг и привлечь еще не менее двух банков. На 2022 год доля электронных услуг составит 95%. В реестр дополнительно будет включено четыре скрытые госуслуги», - сказал Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

Также, по его словам, реализуется ряд проектов, направленных на улучшение условий для населения и развитие социально-трудовой сферы.

«Первый проект – трансформация услуг через цифровые центры занятости. В 2021 году в онлайн-формате зарегистрировано 149 тысяч, или 33% лиц, ищущих работу. Из них 60% граждан были трудоустроены онлайн. В 2022 году ожидается, что 40% обращений за услугами занятости будут осуществлены онлайн», - отметил министр.

«Второй проект – внедрение портала социальных услуг. Приобретение услуги средств реабилитации напрямую, без посредников значительно снижает коррупционные риски и способствует росту и качеству услуг. За 2021 год через портал оказано более 370 услуг для лиц с инвалидностью. Исполнение программы реабилитации выросло с 69% до 87%. В 2022 году планируется доведение данного показателя до 90%. В текущем году на портале социальных услуг планируется внедрить услугу «Инватакси», - заключил С. Шапкенов.

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#Банки   #Минтруда РК   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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