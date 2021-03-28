Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Дополнительные силы переброшены в ВКО из-за сложной паводковой обстановки - МЧС

Автор:  
Серик Сабеков
28 Марта 2021, 13:48
Дополнительные силы переброшены в ВКО из-за сложной паводковой обстановки - МЧС

КОКПЕКТЫ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанскую область из-за сложной паводковой обстановки переброшены дополнительные силы. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 марта в целях оперативного реагирования на возможное осложнение паводковой обстановки в Восточном Казахстане и согласно указанию министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в регион прибыла группировка сил и средств из 8 единиц техники, 4 плавательных средств, 10 переносных мотопомп и 50 человек личного состава механизированного сводного отряда воинской части 52859», - уточнил Талгат Уали.

По данным ведомства, группировка будет поделена на несколько паводкоопасных участков и дислоцироваться в Кокпектинском районе, селе Самарское и районе Алтай.

Отряд перейдёт в оперативное подчинение руководителя ликвидации ЧС.

photo

photo

photo

Напомним, недавно спасатели Восточно-Казахстанской области провели аэровизуальный мониторинг гидрологической обстановки региона. По результатам мониторинга специалисты установили, что на всей обследуемой территории наблюдается начальная фаза снеготаяния. На реках отмечается ослабление ледовых явлений, частые промоины и вскрытие участков рек, без выхода на лед и подтоплений прибрежных территорий.


Восточно-Казахстанская область   Армия   Паводок   Регионы Казахстана   Силовые структуры   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане