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Дополнительные силы для борьбы с паводками направили в Акмолинскую область

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Апреля 2021, 14:51
Дополнительные силы для борьбы с паводками направили в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 14 апреля в Аршалынский район для борьбы с паводками направлены дополнительные силы и средства ДЧС Акмолинской области, а также военнослужащие воинской части с Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Напряженная паводковая обстановка сейчас остается в Целиноградском, Аршалынском районах. В связи с увеличением притока руслу реки Есиль, а также повышенных сбросов воды с Астанинского водохранилища из расчета до 350 м 3 /сек, с последующим увеличением в зависимости от притока воды, создалась угроза подтопления населенных пунктов на станции разъезд № 42 и села Жибек Жолы, попадающих в зону возможного затопления, где сейчас спасатели работают в круглосуточном режиме для ликвидации паводка.

«В связи с повышенными сбросами Астанинского водохранилища создалась угроза 8-го микрорайона села Жибек Жолы Аршалинского района. В связи с этим, были направлены силы и средства войсковой части 52 859 полка Гражданской обороны в количестве 50 человек личного состава, а также, 3 единицы техники. Так же были стянуты силы и средства Акмолинского гарнизона Департамента ЧС в количестве 30 человек, 3 единицы техники, 4 мотопомп. В данный момент производится заготовка и укладка мешкотары для укрепления обвалования вокруг села Жибек Жолы», - проинформировал начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.

Спасателями совместно с местными исполнительными органами в Аршалынском районе заполнены инертными материалами 6550 мешкотары, уложено на обвалования 3200 мешков, откачено 6720 м3 воды, развернут штаб под руководством начальника Департамента.

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