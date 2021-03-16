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вчера 23:14
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Дополнительные рейсы запустят на Наурыз с автовокзала Караганды
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В предпраздничные и праздничные дни с автовокзала Караганды запустят дополнительные автобусные рейсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Из Караганды можно будет отправиться в Каркаралинск, Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск, Нур-Султан, Киевку, Жанаарку, Жайрем, Каражал, Жезказган, Кызылорду, Шымкент, Алматы, Балхаш и Актогай. Билеты желательно приобретать заранее.
19, 20, 21, 22 марта автобусы отправятся в указанные места назначения в следующее время:
- Каркаралинск - 17.00;
- Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск - 21.00;
- Нур-Султан, Киевка - 16.00;
- Атасу, Жайрем - 14.30;
- Каражал - 16.30;
- Жезказган - 19.00;
- Кызылорда - 22.30;
- Шымкент - 20.30;
- Алматы - 16.30 и 20.30;
- Балхаш - 20.00;
- Актогай - 18.00.
Приобрести билеты можно в кассах автовокзала и терминалах с 06.00 до 23.00 без обеда и выходных. Также можно оплатить покупку билетов банковской картой через интернет, интернет-банкинг, терминалы qiwi или касса24 круглосуточно.
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