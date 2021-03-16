Дополнительные рейсы запустят на Наурыз с автовокзала Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В предпраздничные и праздничные дни с автовокзала Караганды запустят дополнительные автобусные рейсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из Караганды можно будет отправиться в Каркаралинск, Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск, Нур-Султан, Киевку, Жанаарку, Жайрем, Каражал, Жезказган, Кызылорду, Шымкент, Алматы, Балхаш и Актогай. Билеты желательно приобретать заранее.

19, 20, 21, 22 марта автобусы отправятся в указанные места назначения в следующее время:

- Каркаралинск - 17.00;

- Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск - 21.00;

- Нур-Султан, Киевка - 16.00;

- Атасу, Жайрем - 14.30;

- Каражал - 16.30;

- Жезказган - 19.00;

- Кызылорда - 22.30;

- Шымкент - 20.30;

- Алматы - 16.30 и 20.30;

- Балхаш - 20.00;

- Актогай - 18.00.

Приобрести билеты можно в кассах автовокзала и терминалах с 06.00 до 23.00 без обеда и выходных. Также можно оплатить покупку билетов банковской картой через интернет, интернет-банкинг, терминалы qiwi или касса24 круглосуточно.



