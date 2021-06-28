Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Дополнительные пункты вакцинации открылись в ТРЦ и супермаркетах Ташкента

Автор:  
Мадибек Джанибеков
28 Июня 2021, 15:20
Дополнительные пункты вакцинации открылись в ТРЦ и супермаркетах Ташкента

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Более 40 дополнительных пунктов вакцинации открылись в ТРЦ, рынках, супермаркетах и других общественных местах Ташкента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Ташкенте начинается добровольная вакцинация всех групп населения старше 18 лет за счёт средств госбюджета», - сообщает Минздрав Узбекистана.

По данным ведомства в целях широкого охвата населения на территории торгово-развлекательных центров, крупных рынков, супермаркетов, школ, махаллей и других объектов в Ташкенте открылись 44 дополнительных пункта вакцинации от коронавируса. Прививки делают бесплатно. После вакцинации гражданам выдают памятки с указанием препарата, а также временем получения следующей дозы вакцины.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. Столица Узбекистана закрыта на двухнедельный карантин.


Минздрав РК   Здравоохранение   Узбекистан   Коронавирус в РК   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции