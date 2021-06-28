Дополнительные пункты вакцинации открылись в ТРЦ и супермаркетах Ташкента

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Более 40 дополнительных пунктов вакцинации открылись в ТРЦ, рынках, супермаркетах и других общественных местах Ташкента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Ташкенте начинается добровольная вакцинация всех групп населения старше 18 лет за счёт средств госбюджета», - сообщает Минздрав Узбекистана.

По данным ведомства в целях широкого охвата населения на территории торгово-развлекательных центров, крупных рынков, супермаркетов, школ, махаллей и других объектов в Ташкенте открылись 44 дополнительных пункта вакцинации от коронавируса. Прививки делают бесплатно. После вакцинации гражданам выдают памятки с указанием препарата, а также временем получения следующей дозы вакцины.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. Столица Узбекистана закрыта на двухнедельный карантин.