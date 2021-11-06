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Дополнительные призовые получат казахстанские боксеры за медали ЧМ в Белграде

6 Ноября 2021 19:11
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Дополнительные призовые получат казахстанские боксеры за медали ЧМ в Белграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по боксу произвела фурор на чемпионате мира в Белграде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

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Наши спортсмены завоевали пять медалей. В первый день финала у нас полный комплект - золото, серебро и бронза. Сегодня заключительный день чемпионата и честь страны будут защищать ещё два казахстанца.

Помимо медалей чемпионата, наши мастера получат гарантированные от AIBA призовые в размере 100 000, 50 000 и 25 000 долларов США.

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев от своего имени дополнительно даёт чемпионам и призёрам мирового первенства призовые. По приезду домой наши боксёры будут премированы солидными денежными сертификатами: за первое место 70 000, за второе 50 000 и за третье 30 000 долларов США.



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