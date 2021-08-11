Дополнительные прививочные пункты открылись при восьми костанайских школах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае открылись дополнительные прививочные пункты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«В рамках мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 и формированию коллективного защитного иммунитета, для удобства жителей города открылись дополнительные прививочные пункты на базах восьми школ города Костаная. С 10 по 23 августа получить прививку здесь сможет каждый желающий ежедневно»,- сообщили в акимате.

В целях стимулирования граждан к вакцинации в указанных пунктах планируется разыгрывать абонементы в костанайский термопарк.

Согласно данным областного информационного штаба, с 1 февраля текущего года в Костанайской области вакцинировано первым компонентом 263 662 человека, вторым компонентом 200 792.