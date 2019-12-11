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Дополнительные поезда запустят в Казахстане на праздники

11 Декабря 2019 10:13
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Дополнительные поезда запустят в Казахстане на праздники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На период праздничных дат (День Независимости, Новый год) АО «Пассажирские перевозки» назначает еще дополнительные электропоезда по двум направлениям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

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Это поезда сообщением: №6803/6804 «Нур-Султан-Атбасар» - 17 и 31 декабря 2019 года, 7 января 2020 года;

№7502/7501 «Нур-Султан-Павлодар» - 14 и 28 декабря, 4 января 2020г.;

№7510/7509 «Нур-Султан-Павлодар» - 13, 15, 17, 30 и 31 декабря 2019г., 3, 4, 7 января 2020 г.

Также на один рейс запускается пассажирский поезд №301/302 сообщением «Алматы-Новосибирск» отправлением 2 января 2020 года из Алматы-2, обратно из Новосибирска 4 января 2020 года.

Как уже ранее сообщалось, в период праздничных дней национальный перевозчик запустил по четырем маршрутам («Алматы-2-Шымкент», «Алматы-2-Туркестан», «Мангистау-Бейнеу», «Нур-Султан-Шу») дополнительные поезда.

АО «Пассажирские перевозки» просит пассажиров уточнять информацию по графику движения поездов по телефону единой справочной службы 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный).

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Ключевые слова: Транспорт, Дата,
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