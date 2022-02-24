Дополнительные поезда запустят в дни Наурыз мейрамы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В праздничные дни Наурыз мейрамы будут запущены дополнительные поезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Из-за увеличения пассажиропотока в период праздника Наурыз АО «Пассажирские перевозки» назначает дополнительные коммерческие поезда:

- Поезд №202/201 сообщением «Нур-Султан Нурлы жол - Шымкент» отправится из столицы 18, 21 и 24 марта 2022 года. Из Шымкента будет возвращаться обратно в столицу 19, 21 и 25 марта 2022 года;

- Поезд №204/203 сообщением «Нур-Султан Нурлы жол - Алматы-1» из столицы выедет 18 и 21 марта 2022 года. Обратно этот же поезд отправится 19 и 22 марта 2022 года;

- Поезд №206/205 сообщением «Актобе - Атырау» выедет из Актобе 18 и 20 марта 2022 года, а из Атырау - 19 и 21 марта 2022 года;

- Поезд №207/208 сообщением «Алматы-2 - Шымкент» отправится из Алматы 18 и 20 марта 2022 года. Обратно данный поезд будет следовать 19 и 21 марта 2022 года.

Кроме того, до открытия границы между Казахстаном и Россией временно сокращены маршруты четырех международных поездов. Они будут курсировать в внутриобластном сообщении:

- Поезд №7/8 сообщением «Алматы-2 - Саратов» сокращен до станции Уральск курсированием через день. Он начнет выезжать из Алматы с 1 марта 2022 года по нечетным датам, из Уральска в Алматы - с 4 марта 2022 года по четным датам;

- Поезд №145/146 сообщением «Караганды - Омск» сокращен до станции Петропавловск курсированием через день. Данный состав будет следовать из Караганды в Петропавловск и обратно с 2 марта 2022 года по четным датам;

- Поезд №301/302 сообщением «Алматы-2 - Новосибирск» сокращен до станции Семей курсированием через день. Из Алматы он отправится в путь с 2 марта 2022 года по четным датам. В обратном направлении этот же поезд начнет следовать с 3 марта 2022 года по нечетным датам;

- Поезд №625/626 сообщением «Атырау - Астрахань» сокращен до станции Дины Нурпеисовой курсированием через день. Из Атырау в обратном направлении состав будет следовать с 2 марта 2022 года по четным датам.