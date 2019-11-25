Дополнительные поезда запустят на декабрьские праздники в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Пассажирские перевозки» увеличивает количество поездов на период праздничных дней в декабре, передает МИА «Казинформ».

«В связи с увеличением спроса населения АО «Пассажирские перевозки» на период праздничных дат (День Первого Президента, День Независимости РК, Новый Год) назначает дополнительные поезда по четырем направлениям:

«Алматы-2-Шымкент» на 12 рейсов отправлением из Алматы-2 28 ноября 2019 г., 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 декабря 2019 г. и 2, 6 января 2020г., из Шымкента 29 ноября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 декабря 2019 г. и 3, 7 января 2020г.

«Алматы-2-Туркестан» на 4 рейса отправлением из Алматы-2 28 ноября, 5, 17, 24 декабря 2019 г., из Туркестана 29 ноября, 6, 18, 25 декабря 2019 г.

«Мангистау-Бейнеу» периодичностью через день отправлением из Мангистау с 28 ноября 2019 г. по 6 января 2020 г. по четным числам, из Бейнеу с 29 ноября 2019 г. по 7 января 2020 г. по нечетным числам.

«Нур-Султан-Шу» на 2 рейса вагонами « Тұлпар- Тальго» отправлением из Нур-Султан и Шу 31 декабря 2019 г., 2 января 2020 г.

Напоминаем, что с 8 декабря текущего года ежедневно будет курсировать пассажирский поезд №712/711 (коммерческий) «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент».

Национальный перевозчик просит пассажиров уточнять информацию по графику движения поездов по телефону Единой справочной службы 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный)», - сообщает пресс-служба.