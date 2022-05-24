24 Мая 2022 15:27

Дополнительные поезда на летний сезон запустят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дополнительные поезда на летний сезон отпусков запустят в Казахстане. Об этом сообщил исполнительный директор ТОО «КТЖ- Грузовые перевозки» Иван Костыря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько я знаю по пассажирским, дополнительные поезда планируются, потому что мы сейчас локомотивы вывели», - сказал Иван Костыря, отвечая на вопрос корреспондента Казинформа.

По данным АО «Пассажирские перевозки», на летний сезон запланировано курсирование 158 маршрутов. До начала сезона их было 122 .

Ранее сообщалось, что по статистике за пять месяцев было допущено 25 случаев наезда на людей, из них с летальным исходом - 13 случаев, с травматическим - 12 случаев.

Основная причина попадания людей под поезд - это элементарные нарушения правил безопасности передвижения близ железной дороги.

«Первое – это невнимательность, это необращение внимания на то, что люди находятся на железнодорожных путях, это необращение внимания на установленные предупреждающие знаки. Теперь для прохода людей на железных дорогах делаются настилы именно в тех местах, где нет у нас переходов, но люди пренебрегают этим и не ходят по ним», - пояснил Иван Костыря.