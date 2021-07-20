Дополнительные поезда из Алматы-2 запустят в Мангыстау и Семей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дополнительные поезда из Алматы-2 запустят в Мангыстау и Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».
«АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что в связи с возросшим спросом, на летний период назначены коммерческие пассажирские поезда №287/288 сообщением «Алматы-2 - Мангыстау» и №477/478 сообщением «Алматы-2 - Семей»: отправлением №287/288 поезда со ст. Алматы-2 с 21 июля 2021г. периодичностью курсирования один раз в неделю; отправлением №477/478 поезда со ст. Алматы-2 с 23 июля 2021г. периодичностью курсирования один раз в неделю», - говорится в сообщении перевозчика.
Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение «Билеты КТЖ». При необходимости рекомендуется использовать функционал «Лист ожидания» для приобретения железнодорожных билетов.
- 12 пострадавших от пожара в Риддере семей получили ключи от новых домов
- Свыше 31 тыс случаев заболевания КВИ зафиксировано в ВКО с начала пандемии
- Около 15% составляет загруженность коечного фонда в ВКО
- Обрушение общежития в Актау: число погибших осужденных возросло
- Землетрясение произошло в 374 км от Алматы
- Три человека утонули в Восточно-Казахстанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана