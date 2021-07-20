+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дополнительные поезда из Алматы-2 запустят в Мангыстау и Семей

20 Июля 2021 13:47
Поделиться:
Дополнительные поезда из Алматы-2 запустят в Мангыстау и Семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дополнительные поезда из Алматы-2 запустят в Мангыстау и Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Новости по теме
Карантин на объектах водного транспорта ужесточили в Казахстане
Факты завышения тарифов за использование подъездных путей выявили в ВКО В Алматы близ рынка «Алтын Орда» запустили эстакаду «Подкова» Масштабная дезинфекция проводится в автопарках столицы

«АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что в связи с возросшим спросом, на летний период назначены коммерческие пассажирские поезда №287/288 сообщением «Алматы-2 - Мангыстау» и №477/478 сообщением «Алматы-2 - Семей»: отправлением №287/288 поезда со ст. Алматы-2 с 21 июля 2021г. периодичностью курсирования один раз в неделю; отправлением №477/478 поезда со ст. Алматы-2 с 23 июля 2021г. периодичностью курсирования один раз в неделю», - говорится в сообщении перевозчика.

Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение «Билеты КТЖ». При необходимости рекомендуется использовать функционал «Лист ожидания» для приобретения железнодорожных билетов.


Подписывайтесь на наш канал:

#КТЖ   #Алматы   #Восточно-Казахстанская область   #Транспорт   #Мангистауская область  
Поделиться:
Новости по теме
Карантин на объектах водного транспорта ужесточили в Казахстане
Факты завышения тарифов за использование подъездных путей выявили в ВКО
В Алматы близ рынка «Алтын Орда» запустили эстакаду «Подкова»
Масштабная дезинфекция проводится в автопарках столицы
Популярное
1 Внесены изменения в постановление главного санврача Туркестанской области
2 Касым-Жомарт Токаев совершил жертвоприношение онлайн
3 Экономия на масках и приобретение фальшивых прививочных паспортов - это самообман! - Макпал Кизаева
4 Праздник Курбан айт отмечают казахстанцы
5 Ринат Джумабаев одержал сенсационную победу на Кубке мира ФИДЕ
Читайте также
Землетрясение произошло в 374 км от Алматы
Три человека утонули в Восточно-Казахстанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив