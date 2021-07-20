Дополнительные поезда из Алматы-2 запустят в Мангыстау и Семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дополнительные поезда из Алматы-2 запустят в Мангыстау и Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что в связи с возросшим спросом, на летний период назначены коммерческие пассажирские поезда №287/288 сообщением «Алматы-2 - Мангыстау» и №477/478 сообщением «Алматы-2 - Семей»: отправлением №287/288 поезда со ст. Алматы-2 с 21 июля 2021г. периодичностью курсирования один раз в неделю; отправлением №477/478 поезда со ст. Алматы-2 с 23 июля 2021г. периодичностью курсирования один раз в неделю», - говорится в сообщении перевозчика.

Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение «Билеты КТЖ». При необходимости рекомендуется использовать функционал «Лист ожидания» для приобретения железнодорожных билетов.