Дополнительные ограничения вводятся с 5 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 января 2022 года вступят в силу новые ограничения к деятельности отдельных объектов вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в РК.

Так, постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан в будние и выходные дни вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв.м.), караоке разрешается только при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы.

Сообщается, что принимаемые меры основаны с учетом скорости распространения и передачи варианта коронавируса «Омикрон», который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября это было всего 10 стран.

Система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку, связанную с быстрым распространением варианта «Омикрон». В этой связи, принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер.

«Следует помнить, что заразность данного варианта коронавируса в 5 раз выше, чем вариант «Дельта», отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течении нескольких месяцев», - отметили в МВК.

Напомним, эти ограничительные меры были одобрены на заключительном в этом году заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

На заседании было отмечено, что в случае выявления штамма «омикрон» на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений Казпочты, ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов и т.д. При развитии пессимистичного сценария межведомственной комиссией поручено МЦРИАП и НПП «Атамекен» совместно с АО «Казпочта» и банками второго уровня, заинтересованными государственными органами проработать механизмы обслуживания лиц, не имеющих «зеленого» статуса, в том числе посредством онлайн-обслуживания или надомного обслуживания.















