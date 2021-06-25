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    19:35, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Дополнительные ограничения введут в пристоличных районах Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, какие именно изменения ждут жителей пристоличных районов, главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина сообщила на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам А. Мусиной, в настоящее время в Акмолинской области эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией относительно стабильная. С 15 июня регион находится в «зеленой» зоне.

    За последнюю неделю количество зарегистрированных случаев снизилось в 1,2 раза - с 295 до 246, а это на 50 случаев меньше.

    «В сутки регистрируется порядка 40 новых случаев COVID-19. Однако на сегодня в областях, граничащих с нашей - Костанайской, Павлодарской - отмечается рост заболеваемости COVID-19. Кроме того, высокая миграция населения из города Нур-Султана, который все еще находится в «красной» зоне по темпу распространения коронавирусной инфекции, вызывает настороженность и опасение ухудшения эпидемиологической ситуации», - отметила спикер.

    Как было озвучено, именно в пристоличных районах регистрируются высокие уровни заболеваемости по сравнению с другими регионами области. Так, за июнь в Аршалынском районе зарегистрировано 83 случая, в Целиноградском – 90 случаев, в Аккольском - 40 случаев, в Шортандинском районе - 24 случая.

    По словам главного госсанврача региона, с 27 июня новым постановлением будут введены дополнительные ограничительные карантинные меры для четырех пристоличных регионов Акмолинской области - Целиноградского, Шортандинского, Аккольского и Аршалынского районов.

    Итак, что изменится для этих районов?

    Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые центры, непродовольственные магазины с 27 июня будут работать с 10 до 22 часов.

    Запрещена деятельность детских игровых площадок и аттракционов, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq».

    Объекты общественного питания по типу кафе, ресторанов, баров при магазинах и т.д. (в помещении) будут функционировать при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест с режимом работы с 7 до 20 часов. С 20:00 до 07:00 допускается только реализация этими объектами продукции на доставку.

    В субботние и воскресные дни приостановят работу фитнес-центры, йога-центры, тренажерные залы и спортивно-оздоровительные центры, бассейны, крытые непродовольственные рынки.

    В субботу не будут работать и Казпочта, а также ЦОНы.

    В воскресные дни приостановит работу общественный транспорт (при его наличии).

    Если в штатном расписании организации более 20 сотрудников, то не менее 80% из них должны будут перейти на дистанционную форму работы.

    Напоследок А. Мусина призвала акмолинцев соблюдать все карантинные меры и помнить, что при их несоблюдении ситуация в регионе в любое время может измениться в худшую сторону.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Акмолинская область
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