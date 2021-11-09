Дополнительные ограничения на вывоз сжиженного газа могут ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков не исключил возможности введения дополнительных ограничений на вывоз сжиженного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас существует запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автотранспортом, мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы ввести такие же ограничения на вывоз сжиженного газа железнодорожным транспортом. Речь идет о полном запрете, за исключением тех компаний, ТШО и других, у которых есть стабильность заключенного контракта, и мы должны обеспечить стабильность всех этих условий, которые там прописаны. Мы только обсуждаем, может, не стоит говорить в информационном поле до тех пор, пока мы не придем к этому решению», - сказал Мурат Журебеков на брифинге в ведомстве, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, этот вопрос находится в проработке.

«Мы надеемся, что цена стабилизируется на том уровне, на котором сейчас есть. Может, будет незначительный рост, но потом цен будет уравновешен по итогам спроса и предложения. У нас сегодня еще 30% не выходит на электронные торговые площадки (ЭТП), с 1 января полностью, когда объем выйдет на бирже, тогда можно будет более менее с определенной вероятностью спрогнозировать, какой будет цена, после 1-2 торгов», - отметил представитель Минэнерго.

«Сейчас любая моя информация может быть воспринята рынком в ту или иную сторону, и участники рынка могут этим умело воспользоваться и повысить цену. Поэтому не хотел бы давать сейчас информацию без оснований и с потолка называть цифру, потому что вы находимся в процессе апробации новой системы», - заключил М. Журебеков.



