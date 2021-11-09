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Дополнительные ограничения на вывоз сжиженного газа могут ввести в Казахстане

9 Ноября 2021 18:43
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Дополнительные ограничения на вывоз сжиженного газа могут ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков не исключил возможности введения дополнительных ограничений на вывоз сжиженного газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас существует запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автотранспортом, мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы ввести такие же ограничения на вывоз сжиженного газа железнодорожным транспортом. Речь идет о полном запрете, за исключением тех компаний, ТШО и других, у которых есть стабильность заключенного контракта, и мы должны обеспечить стабильность всех этих условий, которые там прописаны. Мы только обсуждаем, может, не стоит говорить в информационном поле до тех пор, пока мы не придем к этому решению», - сказал Мурат Журебеков на брифинге в ведомстве, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, этот вопрос находится в проработке.

«Мы надеемся, что цена стабилизируется на том уровне, на котором сейчас есть. Может, будет незначительный рост, но потом цен будет уравновешен по итогам спроса и предложения. У нас сегодня еще 30% не выходит на электронные торговые площадки (ЭТП), с 1 января полностью, когда объем выйдет на бирже, тогда можно будет более менее с определенной вероятностью спрогнозировать, какой будет цена, после 1-2 торгов», - отметил представитель Минэнерго.

«Сейчас любая моя информация может быть воспринята рынком в ту или иную сторону, и участники рынка могут этим умело воспользоваться и повысить цену. Поэтому не хотел бы давать сейчас информацию без оснований и с потолка называть цифру, потому что вы находимся в процессе апробации новой системы», - заключил М. Журебеков.



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#Энергетика   #Цены и тарифы   #Минэнерго РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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