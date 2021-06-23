Дополнительные ограничения могут ввести из-за индийского штамма – Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с сообщениями о появлении в Казахстане индийского штамма коронавируса, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов дал разъяснения по данному вопросу. Предлагаем читателям интервью с Е. Киясовым, предоставленное пресс-службой Министерства здравоохранения РК.

– Ерлан Ансаганович, сегодня в Казахстане была выявлена вероятность циркуляции индийского штамма «Дельта». У нас возникли несколько вопросов, позвольте их Вам задать. Скажите, в каком регионе Казахстана выявлен штамм «Дельта»?

– Да, Вы совершенно правы. При проведении, так называемого, ПЦР-скрининга положительных лабораторных образцов, по предварительным данным, есть вероятность, что в Казахстан завезен индийский вариант коронавирусной инфекции «Дельта». Он был выявлен при анализе образцов, отобранных в городе Нур-Султан. Необходимо отметить, что распространение индийского штамма вызывает обеспокоенность во всем мире в связи с высокой заразностью, а также проявлением новых клинических симптомов. Эту мутацию уже обнаружили в 80 странах мира. Приведу в пример такую страну, как Швеция, где за последние пять дней увеличилось данного штамма на 70%. В Москве, как Вы знаете, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, а также Глава Роспотребнадзора Анна Попова, что почти у 90% заболевших жителей российской столицы выявляется эта вариация.

– Раньше Вы говорили, что инкубационный период от момента заражения до появления первых клинических симптомов составляет 14 дней. А при инфицировании штаммом «Дельта», сколько дней составляет данный период и сколько других людей может заразить заболевший?

– По последним данным, инкубационный период при заражении данным штаммом может быть значительно короче. То есть, если мы говорим, что среднестатистический инкубационный период 14 дней, то здесь он сокращается до 7 дней. Кроме того, этот вариант вируса вызывает высокую интоксикацию и может вызывать более тяжелое течение заболевания. Люди часто попадают в реанимацию, нередки летальные исходы. Необходимо отметить, что, наряду с классическими симптомами, присоединяются также и диарейные явления, расстройства желудочно-кишечного тракта, может наблюдаться рвота. Есть отдельные данные о том, что этот штамм влияет на органы слуха, вызывает микротромбоз сосудов нижних конечностей, что может привести к развитию таких заболеваний, как гангрена.

– В связи с этой ситуацией, планируется ли введение новых ограничений, локдауна?

– Да, мы предполагаем введение дополнительных ограничений, которые будем обсуждать завтра на заседании межведомственной комиссии и, по итогам этого обсуждения, будем принимать коллегиальное решение.

– Какие меры защиты нам нужно принимать?

– Во-первых, это своевременная вакцинация. Вакцина является панацеей и тем, действительно, действенным способом, который поможет защитить свой организм от этого заболевания, а также близких, родных, тех людей, которые, действительно, вам дороги. Каждому необходимо принять для себя это важное решение и не затягивать с этим вопросом, провакцинироваться. Потому, что, на самом деле, мы видим, что в некоторых вопросах много людей сомневаются, насчет вакцины. По сведениям ВОЗ, все вакцины, которые на данный момент используются в мире, достаточно высокоэффективны, в том числе и против разновидности коронавируса – «Дельта».

– То есть, Вы настоятельно рекомендуете всем гражданам вакцинироваться?

– Да, рекомендуем. Тем более, что у нас есть четыре вакцины, которые имеются в достаточном количестве во всех регионах Казахстана. Поэтому, необходимо в кратчайшие сроки принять для себя решение и пойти, провакцинироваться. Кроме того, не нужно забывать о таких простых мерах, как соблюдение социальной дистанции, ношение масок, избегание мест массовых скоплений людей. Необходимо также, несмотря на то, что сейчас летнее время и везде используются кондиционеры, своевременно проветривать помещения, если вы подолгу в них находитесь. Также я бы посоветовал нашим уважаемым согражданам, поскольку сейчас период отпусков, тщательно и взвешенно подходить к этому вопросу, потому, что ситуация в мире очень неоднозначная, по коронавирусу. Чтобы не нанести ущерб своему здоровью. И, пожалуйста, вакцинируйтесь.

– Спасибо за беседу.