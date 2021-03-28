Дополнительные меры по ужесточению карантина вводят в Польше

ВАРШАВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Спустя менее недели после введения в Польше серьезных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса власти республики пришли к выводу о необходимости ужесточения этого режима в связи с ростом заболеваемости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«В последнее время мы наблюдаем заметный рост числа заражений, сопровождающийся увеличением числа занятых коек, аппаратов ИВЛ и прежде всего увеличением смертности. Нынешняя ситуация в Польше требует решительных действий. С субботы, 27 марта, мы вводим новые правила безопасности. Они будут действовать до 9 апреля, то есть охватят весь период пасхальных праздников (католическая Пасха отмечается в Польше 4 апреля). Помните, только солидарность и ответственность позволят нам победить COVID-19. Поэтому сведите к минимуму социальные контакты, если сможете, работайте удаленно, а предстоящие пасхальные праздники проведите в кругу своих домочадцев», - указано на официальном сайте правительства.

Начиная с субботы в Польше приостанавливают работу мебельные и строительные магазины с площадью более 2 тысячи кв м. Во всех магазинах может находиться ограниченное число покупателей: для общей площади до 100 кв м - один человек на 15 кв м, а для более 100 кв м - один человек на 20 кв м. Аналогичные правила будут действовать и в хостелах.

Также работу вынуждены прекратить салоны красоты, парикмахерские и тату-салоны. Услугами яслей и детских садов смогут пользоваться только семьи медиков, солдат, полицейских и пожарных. В остальных случаях дети должны оставаться дома. Родителям будет выплачено дополнительное пособие.

Спортивные объекты в этот период будут доступны только для профессиональных спортсменов.

При этом ранее введенные в Польше ограничительные меры остаются в силе. Гражданам рекомендовано находиться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только на вынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. С 20 марта в республике решено было вернуться к почти полному локдауну с закрытием объектов культуры, спорта и отдыха, магазинов в торговых центрах, за исключением продуктовых, хозяйственных и аптек, и переводом всех школьников на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в прошлую субботу в Польше было зарегистрировано 26,4 тысячи новых случаев заболевания и 349 смертей.