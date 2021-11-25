Дополнительные меры по правовой защите медработников прорабатывает Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил необходимость введения дополнительных мер касательно повышения уровня правовой защищенности медработников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью реализации поручения Главы государства Республики Казахстан, данного на третьем заседании Национального совета общественного доверия Республики Казахстан 27 мая 2020 года, в части разработки и внедрения системы юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, включая гарантирование профессиональной деятельности Министерством здравоохранения Республики Казахстан (далее – Министерство) разработан Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, то в соответствии с протоколом 556-заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности (далее – МВК) от 30 июля 2021 года, Концепция Законопроекта по результатам заочного голосования была одобрена с учетом замечаний и предложений членов МВК. Законопроект предусматривает гуманизацию уголовных норм статьи 317 Уголовного кодекса в части смягчения штрафных санкций в отношении медицинских работников.

Для реализации гарантированных государством прав для пациентов на возмещения вреда предусмотрено внедрение системы обязательного (вмененного) страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

«В результате риск причинения вреда жизни или здоровью пациента со стороны медицинского работника будет возмещен за счет страхования профессиональной ответственности медицинских работников, которое будет гарантировать ответственность медицинского работника», - пояснил министр.

Кроме того, в целях повышения статуса медицинских работников в системе здравоохранения необходимо принятие следующих мер по расширению социальных гарантий медицинских и фармацевтических работников:

- защита от незаконного вмешательства и воспрепятствования со стороны должностных и других лиц;

- установление почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» с выплатой единовременной стимулирующей выплаты в размере 2000-кратного МРП, а также стимулирующая выплата в размере 500-кратного МРП победителю республиканского конкурса «Лучший по профессии». Такие меры позволят повысить статус медицинского работника, снизить отток квалифицированных кадров, материально стимулировать специалистов здравоохранения.