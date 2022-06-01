1 Июня 2022 11:07

Дополнительные медуслуги включат в скрининговые осмотры детей в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году планируется объединение пакетов скрининговых и профилактических осмотров детей от 0 до 18 лет с включением дополнительных методов инструментальных и лабораторных исследований. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью укрепления здоровья детей ежегодно на уровне ПМСП (первичной медико-социальной помощи) осуществляются профилактические осмотры детей от 0 до 18 лет. В этом году планируется объединение пакетов скрининговых и профилактических осмотров детей от 0 до 18 лет с включением дополнительных методов инструментальных и лабораторных исследований, осмотров специалистов узкого профиля с акцентом на детях в возрасте 1 года, 3-х и 6-ти лет», - сказала Ажар Гиният.

В ведомстве пояснили, что в указанных возрастных категориях кратность осмотра специалистов не меняется. Дополнительно будут включены общий анализ крови, общий анализ мочи, регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии, коротколатентных слуховых вызванных потенциалов, оценка психофизического развития.

В Минздраве также отметили, что с целью раннего охвата и диагностики заболеваний у детей в стране внедрена программа скринингового исследования новорожденных и детей раннего возраста, которая позволяет реализовать поэтапный комплексный подход, сопровождая каждого ребенка от периода новорожденности до достижения школьного возраста.