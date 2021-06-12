Дополнительные льготы получат лидеры проекта «Ashyq» в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Определены предприятия Костанайской области с наибольшим количеством фиксаций посетителей в приложении «Ashyq» за последние 2 недели. Все они получат дополнительные льготы, прописанные в Постановлении главного санитарного врача РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

«Наибольшее количество «чек-инов» в Костанайской области набрали ТОО «Therma Park», ТОО «ZODIAC Cinema», АО «Международный аэропорт «Костанай», ТОО «Cinema ParkKostanay», ТОО «Мираф». Есть лидеры и среди добровольных участников. Это Рудненский индустриальный институт, Детско-юношеская школа футбола и другие», - рассказал директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Так как Костанайская область сейчас находится в «зеленой» зоне, бизнес-объекты, получившие статус «Лидеры «Ashyq», смогут продлить режим работы на 2 часа, а также увеличить заполняемость объекта на 10%.

Палата предпринимателей Костанайской области продолжает формировать списки желающих участвовать в проекте.

Напомним, в Костанайской области «Ashyq» начали внедрять в апреле. Проект позволяет минимизировать риски распространения COVID-19 и обезопасить посетителей и работников, а также дает возможность бизнесу работать вне зависимости от ограничительных мер и даже в условиях локдауна. За счет QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР приложение определяет статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет.

«Красный» статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. «Желтый» – частичное ограничение передвижения, то есть пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. «Синий» – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту). «Зеленый» статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.